Samuel Eto'o podría volver a la Premier League

Samuel Eto'o en su época en la Sampdoria. Foto: Zimbio

Un nuevo capítulo podría empezar a escribirse en la lujosa carrera futbolística del camerunés de 35 años Samuel Eto'o, ex entre otros del FC Barcelona. Su posible "nuevo" destino, la Premier League, concretamente el Hull City, conjunto dirigido por Mike Phelan que se encuentra en la decimonovena posición de la Premier.

Phelan resta importancia al rumor

Tras la dolorosa derrota de los Tigers ante el West Bromwich a domicilio por 3-1, después de adelantarse en el marcador, Mike Phelan, técnico del Hull City, fue preguntado acerca de la posible incorporación del camerunés. El inglés respondió de manera cómica. "¿Sabrá Eto'o defender córners?" preguntó Phelan. El grave problema defensivo del Hull es aparente y el técnico prosiguió analizando la situación. "No me preocupa demasiado. Necesitamos mejorar en ciertas situaciones, todas las posiciones pueden ser mejoradas en estos momentos" explicaba.

Aún así, no pudo ignorar el rumor. "No he escuchado nada, pero sería una increíble noticia si Eto'o quisiera venir al Hull City" aclaraba. No cabe duda de que un fichaje de la talla del camerunés significaría un salto de calidad en la plantilla actual, pese a tener 35 años ya.

El técnico inglés habló de la posibilidad de reforzar el equipo en enero. "Hemos tratado de conversar, debatir y analizar otros jugadores para incorporarlos al equipo, y aún seguimos intentándolo" comentaba. Finalizaría casi pidiendo fichajes con urgencia. "Si podemos encontrar a alguien para mejorar líneas será genial porque todos necesitamos esa pequeña ayuda" finalizaba.

Eto'o sigue vivo

Los números del delantero centro en Turquía son envidiables. En su primera temporada en el Antalyaspor disputó 31 partidos marcando 20 goles y dando 6 asistencias de gol. Esta campaña, en 13 partidos jugados hasta la fecha, ha marcado 5 goles y ha dado 2 asistencias de gol. Teniendo en cuenta que milita en un equipo de media tabla baja de la liga, y de su edad, se puede decir que son estadísticas válidas para un regreso de garantías a Inglaterra.