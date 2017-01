Giroud salva de nuevo sobre la campana al Arsenal

Google Plus

MARCADOR: 1-0, min. 17, C. Daniels 2-0, min. 21, C. Wilson (pen) 3-0, min. 58, R. Fraser, 3-1 Alexis Sánchez (min. 70), 3-2 Lucas Pérez (min. 75) y 3-3 Olivier Giroud (min. 92)

Gran encuentro el que se vivió en el Vitaly Stadium entre Bournemouth y Arsenal que consiguió rehacerse tras un 3-0 en contra para darle emoción al partido en los minutos finales y conseguir el empate final de la mano de un Giroud que cada día parece más determinante. Antes la pareja formada por Charlie Daniels y Ryan Fraser en la banda izquierda de los Cherries desquició y vapuleó al equipo de Arsène Wenger durante la primera parte.

Charlie Daniels sorprende al Arsenal

El partido comenzó con dominio Gunner a través de largas posesiones apoyadas principalmente en un Granit Xhaka que poco a poco está cogiendo los galones que se le pedían tras su fichaje. A pesar de ese control inicial, las primeras oportunidades del encuentro fueron para los Cherries. Primero Joshua King trató de sorprender con un disparo lejano que se fue a la derecha de la portería de Cech y después Junior Stanislas también probó suerte pero el portero checo reaccionó rápido. Los centrales londinenses estaban teniendo más trabajo del deseado debido principalmente a las subidas constantes de los laterales del Bournemouth. Francis, sobre todo, estaba siendo un verdadero calvario para Monreal en los primeros instantes del partido y sus centros hicieron trabajar tanto a Koscielny como a Mustafi.

Poco a poco el equipo local iba apaciguando ese dominio y, a partir de los laterales, seguía llevando peligro a la portería de Cech. De hecho, en una gran apertura de Gosling para Daniels, el lateral izquierdo consiguió superar a Bellerín con un gran control y un buen regate y batir a Cech por bajo para adelantar al Bournemouth en el marcador. Tercer gol para el inglés en la temporada para confirmar su gran año. Lejos de reaccionar el Arsenal, los Cherries volvían a sorprender al equipo visitante y Xhaka, en una contra, cometía penalti sobre Fraser al empujarle. Calum Wilson, que ya marcó un penalti ante el Arsenal en el partido de la primera vuelta, se encargaba de transformarlo engañando al portero Gunner tirándolo por el centro y colocaba el 2-0 en el marcador y ponía el partido muy complicado para el conjunto de un Arsène Wenger que torcía el gesto en el banquillo. En ambos goles Bellerín no estuvo nada acertado ya que en el primero dejó mucha distancia con el lateral rival y no plantó dificultad a Daniels y en el segundo es Xhaka el que le tiene que hacer la cobertura después de que le pillaran en la contra.

Calum Wilson celebra el segundo del Bournemouth | Foto: Premier League

Desde entonces el Arsenal volvería a tener el balón sin muchas intenciones, el dominio había pasado completamente al equipo Cherrie. Alexis trató de buscar el gol que volviese a meter en el partido a los Gunners con un disparo lejano que casi sorprende a Boruc. Las malas noticias no paraban de llegar para Wenger ya que Francis Coquelin tenía que retirarse del encuentro lesionado. En su lugar entraría Alex Oxlade-Chamberlain. En una contra los londinenses trataron de recortar distancias cuando Alexis Sánchez encontró a Ramsey en el área, el galés se dio la vuelta pero su disparo no encontró portería. Pero los Cherries no se arrugaban y Daniels seguía apretando por su banda izquierda llegando a línea de fondo para ponérsela a Arter cuyo disparo se fue lejos de la portería de Cech. Bellerín seguía sufriendo mucho, también culpa de los dos hombres que acompañaron al español en la banda derecha del Arsenal esta noche. Ni Iwobi, ni Oxlade estaban siendo capaces de controlar al autor del primer gol y, además, en ataque tampoco estaban apareciendo demasiado.

Precisamente la primera vez que se juntaron Bellerín, Oxlade e Iwobi tuvieron una gran oportunidad. El primero metió un pase en profundidad para el segundo y este, a su vez, la puso a la frontal para el nigeriano cuyo disparo se fue por poco a la izquierda de Boruc. En los últimos minutos de la primera parte el Arsenal parecía más cerca del área rival, encontraba más a los hombres de tres cuartos que son los llamados a crear peligro. Aún con eso, Charlie Daniels, el mejor del partido hasta el momento, seguía a lo suyo y llegaba por enésima vez a la línea de fondo del Arsenal para ponerla aunque en esta ocasión Cech reaccionó rápidamente. Incluso Stanislas tuvo la opción de poner el 3-0 en el marcador antes de llegar al descanso después de que un buen disparo se fuese por poco a la izquierda de la portería de Cech.

Lucas se estrenó en la Premier con un auténtico golazo | Foto: Premier League

El Arsenal remonta un partido imposible

Wenger debía espolear a sus jugadores para tratar de remontar el encuentro y en la segunda parte el equipo Gunner salió en busca de un gol para meterse en el partido. Alexis quería echarse al equipo a las espaldas y buscó llegar hasta línea de fondo pero el Bournemouth hizo un gran trabajo en equipo para desbaratar la oportunidad. Poco después Oxlade-Chamberlain sí consiguió llegar hasta la cal y su centro no pudo ser rematado bien por Giroud, el equipo londinense parecía decidido a darlo todo para no perder el encuentro al contrario que en la primera parte. Ramsey estuvo a punto de hacer una gran jugada en el área, habilitado por el delantero francés, yéndose de tres hombres pero Cook consiguió meter el pie y arrastrar el balón fuera. El Bournemouth aguantaba bien la presión que los visitantes estaban metiendo y seguían metiendo peligro.

Ryan Fraser bate por bajo a Cech | Foto: Premier League

Un disparo lejano iba a provocar la gran controversia del encuentro. El chut de Stanislas golpeó en la mano de Wilson y se colaba en la portería de Cech, una mano que estaba pegada al cuerpo del delantero pero que el árbitro interpretó que lo hizo de manera irregular. Y en la siguiente ocasión Bellerín volvió a fallar. Ryan Fraser le roba la cartera al español y llega antes que él a un gran pase de Daniels para presentarse en frente de la portería y superar por debajo de las piernas a Petr Cech. El irlandés marcó su tercer gol de la temporada para firmar la goleada y poner casi imposible el encuentro para los visitantes cuando estaban llevando más peligro. De hecho el Bournemouth siguió llevando peligro de la mano de Stanislas que con una falta hizo que Cech tuviera que lucirse para despejarla a córner. Fraser estaba creciendo con los minutos del partido. Si ya en la primera mitad formó con Daniels un gran dúo para volver locos a los hombres de la banda derecha del Arsenal, en esta segunda mitad estaba encabezando cada salida a la contra y haciendo que el partido de Bellerín fuese aún más calvario. Con un ímpetu extraordinario, conseguía llegar a todos los balones adelantándose a la defensa del equipo Gunner.

Alexis Sánchez marcó la senda de la remontada con el primer gol | Foto: Premier League

Eddie Howe metió a Surman para poner un centrocampista más en el campo que aguantase ya el 3-0 a favor, mientras que Wenger daba entrada a Lucas Pérez a la desesperada. Además el francés tuvo que quitar a su compatriota Laurent Koscielny aparentemente con molestias. En su lugar entró Gabriel Paulista. Fraser volvió a la carga por su banda y consiguió llegar al área pero Oxlade corrigió de manera espléndida para evitar su segundo gol en el partido. De hecho esa fue su última jugada del partido ya que, sobrecargado, abandonó el terreno de juego para dejar su sitio a Adam Smith. En ese momento Oxlade-Chamberlain puso un buen balón para Olivier Giroud que prolongó al segundo palo con la espalda hacia Alexis que se lanzó en plancha para marcar el primero del Arsenal en el encuentro, y el décimo quinto en su cuenta esta temporada, en busca de una remontada casi imposible.

Giroud trataría de darle continuidad al arreón del equipo con un disparo lejano que no pondría en complicaciones a Boruc. Pero en la siguiente jugada habilitó con un gran pase hacia Lucas Pérez para que marcase un gran gol empalando el balón con una estupenda volea para hacer su primer gol en la Premier League. El Arsenal se metía en el encuentro a falta de 15 minutos haciendo todo lo que no había conseguido en los 75 minutos antes. El Bournemouth tuvo para sentenciar el encuentro en una ocasión de Gosling pero el centrocampista, solo ante Cech, la envió fuera. Justo después de esa ocasión, los Cherries se quedaban con diez hombres por expulsión de Simon Francis tras una entrada a Ramsey que no parecía para sacar la roja directa al lateral derecho.

Simon Francis fue expulsado de forma rigurosa por una entrada a Aaron Ramsey | Foto: Premier League

El Arsenal continuaba con su acoso con una gran jugada de Alexis Sánchez llegando a línea de fondo con un balón colgado que no midió bien Giroud y no consiguió el empate tan deseado. Después el mismo Alexis ponía un balón en profundidad para Ramsey cuyo disparo se fue por poco a la derecha de la portería de Boruc. El chileno se echaba a sus espaldas al equipo en los últimos minutos del partido. El sudamericano volvía a meter un gran balón en profundidad esta vez a Lucas Pérez que, a su vez, la ponía para Giroud pero Aké reaccionaba rápido y la enviaba a córner, el asedio era infernal para el Bournemouth. Calum Wilson se retiraba para dar entrada a Brad Smith en busca de rascar unos minutos ya en tiempo de descuento que se iría hasta el minuto 96. Y en el descuento Olivier Giroud volvía a salvar al Arsenal haciendo el gol del empate con un gran remate de cabeza al que Boruc solo pudo tocar pero no sacar. El Bournemouth volvía a asustar por medio de Harry Arter que se coló en el área pero Petr Cech realizó una gran intervención impidiendo el gol que diera la victoria a los locales.

Empate emocionante que sabe a poco

El Arsenal conseguía remontar el encuentro cuando parecía imposible para salvar un punto que puede ser fundamental en el futuro, aunque seguro que tampoco sale contento de este encuentro ya que el resto de rivales no permiten ni un solo fallo. Tampoco estará contento el Bournemouth ya que, después de un gran partido, solo consiguen llevarse un punto. Aún así vuelve a quedar patente el gran trabajo que está haciendo Eddie Howe con esta plantilla. El Arsenal tendrá que seguir demostrando que no va a bajar su nivel en la segunda vuelta como suele acostumbrar y mejorar su cara fuera de casa donde acumula tres partidos sin ganar.