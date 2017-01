Continúa la cuesta abajo para los Hornets

Google Plus

A perro flaco todo son pulgas, al menos eso es lo que deben estar pensando los aficionados del Watford, que ven como su equipo se desmorona y se acerca peligrosamente a los puestos de descenso tras conformar una racha de cinco partidos sin conocer la victoria. Esta vez ocurrió en el Britannia Stadium, donde se enfrentaban dos equipos en condiciones similares.

Mazzarri salía con un once distinto al que se enfrentara al Tottenham, tres cambios con respecto a tal once entre los que estaba la baja de Nordin Amrabat, uno de los muchos lesionados que tiene Mazzarri en el primer equipo. Una primera parte donde los dos conjuntos se mostraron muy nerviosos, tanto que la primera oportunidad no llegaría hasta la media hora de juego con la especialidad de la casa del veterano Peter Crouch, un testarazo que acabó deteniendo Gomes. Los de Mark Hughes reclamarían una pena máxima por mano dentro del área. Más tarde, los de amarillo respondían en una buena jugada entre Holebas y Doucouré que acabaría definiendo mal este último.

El primer tiempo moría sin goles hasta que, a la salida de un córner lanzado por Charlie Adam, Shawcross remataba y batía a Gomes, llegando al descanso con ventaja local. Gran remate propio de un delantero centro que dejó sorprendidos a todos los asistentes al Britannia Stadium por la limpieza de su finalización.

Los segundos 45 minutos arrancaron para los visitantes como terminaron los primeros, con una caraja defensiva. De nuevo, el mediocentro escocés Charlie Adam centró al área y un error defensivo de libro de Prodl hizo que Crouch rematara a placer para poner el 2-0 en el marcador.

Foto: Premier League

La cesión de Lee Grant en el Stoke está a punto de finalizar

Así las cosas, el Watford no daba su brazo a torcer, aunque sin muchas llegadas al área ofensiva, por lo que la meta de Grant no se veía peligrada, un Grant que está a punto de terminar su relación contractual con el Stoke, que lo adquirió en un préstamo de seis meses debido a la baja de Jack Butland. Hughes sigue luchando por firmar al veterano guardameta pero en estos momentos es el Derby County el que tiene la sartén por el mango.

A falta de 15 minutos para el final, Walters gozó de una doble oportunidad para ampliar la distancia en el marcador, ambas desbaratadas por Gomes. Después, faltando diez minutos para el final, Prodl estuvo a punto de poner el partido patas arriba, pero su cabezazo finalmente no acabó entrando. Previamente, en un córner, Deeney batió a Grant, pero su disparo lo sacó Johnson de la línea de gol. Mazzarri daba entrada al inicio del segundo tiempo a Ighalo, el exjugador del Granada ha sido una pieza fundamental de los últimos éxitos del Watford, no obstante, no atraviesa un buen momento de forma.

La fragilidad defensiva había vuelto a jugarle una mala pasada a los de Mazzarri como ya les ocurriera frente al Tottenham. De este modo finalizaba el encuentro con victoria local, el Stoke rompe así una racha de cinco partidos sin vencer y consigue mantener su portería a cero (había recibido ocho goles en los dos últimos choques), mientras que el Watford se hunde un poco más hasta la decimocuarta posición y, al igual que el Stoke, mantiene una racha de cinco partidos sin conocer la victoria.

Foto: Premier League

En la siguiente jornada, ambos equipos disputarán dos partidos vitales en la lucha por no descender. El Stoke visitará el Estadio de la Luz para enfrentarse al Sunderland (decimoctavo clasificado) y el Watford recibirá al Middlesbrough de Karanka y cía, que se mantienen a cuatro puntos del descenso.