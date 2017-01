Hughes contento con el gran comienzo de año

Google Plus

Mark Hughes celebrando la victoria de su equipo | Foto: stokecity.co.uk

No ha podido empezar mejor el año para los 'potters'. El equipo dirigido por Mark Hughes consiguió vencer al Watford de Mazzarri, gracias a los tantos de Shawcross y Crouch. Los locales se mostraron dueños y señores del partido en todo momento, y no dejaron que su rival, plagado de bajas, pudiera aguarles la fiesta y poner en peligro los primeros tres puntos del año. Con este resultado, Mazzarri queda en la cuerda floja, mientras que Hughes se afianza y consigue que los suyos se coloquen en la décimo primera posición de la tabla, lejos de los puestos de descenso.

Tras el partido, el técnico inglés se mostró muy contento y satisfecho con la victoria, ya que lo necesitaban después de estar tantos encuentros sin conseguirla: "Ha sido una victoria muy importante para nosotros. Nos coloca en la décimo primera posición de la clasificación, que es donde más tranquilos estamos y donde creemos que debemos estar". A pesar de la victoria, Hughes no estuvo del todo contento con el juego de los suyos, ya que piensa que estuvieron mejor ante el Liverpool y el Chelsea: "Nuestra actuación no fue de las mejores, veníamos jugando mejor en partidos anteriores, y por eso hoy no hemos brillado tanto como deberíamos".

A pesar de no realizar su mejor juego, Hughes quiso restarle importancia y centrarse en la victoria obtenida, que les hacía mucha falta y que les permitirá trabajar con más optimismo en el futuro: "Lo importante realmente era conseguir una victoria que nos devolviese ese sabor de boca tan agradable. En general hemos tenido una tarde muy agradable, porque conseguimos los tres puntos sin permitir que nuestro rival nos crease muchas oportunidades que nos hubieran puesto bajo presión".

Peter Crouch, autor del segundo gol de los 'potters' | Foto: twitter @premierleague

El técnico del Stoke, sabía que lo principal para los suyos era mantener el nivel de juego que venían realizando, sumarle un poco más de acierto de cara a portería, y estar más concentrados en defensa. Estos aspectos influyeron mucho en sus últimas salidas, y anoche consiguieron realizarlos a la perfección. Hughes destacó que: "El momento de los goles fueron cruciales para nosotros esta noche"; y razón no le falta porque el primero de Shawcross llegó en el último segundo del primer tiempo, y el de Crouch en el minuto 49. Dos goles casi seguidos, uno al final del primer tiempo y otro al principio del segundo, que llenaron de moral al Stoke y hundieron al Watford.

Después de echar la vista atrás, y recordar partidos como el que les enfrentó al Liverpool, Hughes no quiso desaprovechar la ocasión de destacar lo importante que es estar acertado en los momentos clave: "Hemos comprobado, muy a nuestro pesar, que en ocasiones como contra el Liverpool, si perdonas lo terminas pagando, sobre todo en los momentos clave en los que puedes encarrilar un partido. Pero hoy hemos demostrado que hemos aprendido de nuestros errores, y hemos sabido aprovechar las dos situaciones clave convirtiéndolas en los dos tantos del encuentro. Gracias a esto, hemos podido dominar y jugar más cómodamente".

Tras la victoria, el Stoke City se coloca en la mitad de la tabla, toma aire, y prepara ya su encuentro de FA Cup frente al Wolverhampton, donde buscará pasar de ronda ante un equipo de segunda. Por su parte, el Watford queda muy tocado en décimo cuarta posición a tan solo cinco puntos del descenso. Su próximo encuentro será el sábado en la FA Cup contra el Burton Albion. Mazzarri está al borde del abismo, y en este partido contará con su primer 'Match point'.