El Bristol City ficha a Hegeler del Hertha de Berlín

Hegeler posando con la camiseta de su nuevo equipo. Foto: Brisol City

El Bristol City ha sido de los equipos más madrugadores en moverse en el mercado de fichajes invernal y se ha hecho con los servicios del centrocampista alemán Jens Hegeler.

El futbolista de 28 años aterriza en Championship con más de 150 partidos disputados en la Bundesliga 1 y tras haber incluso debutado en la UEFA Champions League con el Bayer Leverkusen.

Hegeler es internacional sub-21 con Alemania En el Hertha de Berlín esta temporada apenas estaba contando con oportunidades y su contrato finalizaba este verano, por lo que ningún club ha querido hacer pública la cantidad del traspaso. Hegeler fue un prometedor centrocampista que llegó a jugar más de 60 partidos con el Leverkusen y defender la camiseta de Alemania a nivel sub-21, algo que no ha pasado desapercibido para Lee Johnson, técnico del Bristol City.

"Es un futbolista muy inteligente, grande y con movilidad capaz de jugar en la defensa si se le necesitase además de en el centro del campo. Tiene un fantástico pedigrí y mucha experiencia con más de 150 partidos disputados en la Bundesliga", dijo el entrenador.

Hegeler con la camiseta del Hertha. Foto: Getty Images

El alemán, que firma por dos temporadas y media, declaró en su primera entrevista como Robin estar muy contento con haber aterrizado en Inglaterra. "Siempre ha sido un sueño poder jugar en Inglaterra y me halagó mucho enterarme de que el Bristol City me estaba vigilando. Visité el estadio, la ciudad y las instalaciones hace una semana y estoy encantado de haber podido cerrar el fichaje. Es un gran estadio y tengo muchas ganas de poder debutar", explicó en la web oficial del club.

"Salomon Kalou me dijo que no dejara pasar la oportunidad de jugar en Inglaterra" Sin embargo Hegeler sabe que no será sencillo pues el Sky Bet Championship es una de las competiciones más competitivas del mundo y por ello dijo: "He visto algunos partidos, no muchos porque no se pasan todos en la televisión alemana pero de vez en cuando en podido ver a ex compañeros míos que juegan aquí. Salomon Kalou jugaba conmigo en el Hertha y me dijo que el fútbol inglés es fantástico y muy divertido y me advirtió que no debería dejar pasar esta oportunidad". "En Inglaterra se juega un fútbol muy intenso y llevababa muchos años en la Bundesliga, era la hora de probar algo diferente y con un poco de suerte podré adaptarme pronto al equipo y este ritmo de competición para ayudar al club. Me siento en forma y con muchas ganas de empezar", explicó con ilusión.

Por último y al ser un desconocido para el gran público avisó a sus nuevos seguidores lo que pueden esperar de él: "Soy muy rápido aunque no lo parezca por mi estatura (1,95m) y tengo mucha experiencia en una liga como la alemana. Me gusta jugar el balón y disputar buen fútbol y espero poder traer algo de esto al Bristol City y sus aficionados".

Hegeler celebrando en Champions League su tanto a la Real Sociedad. Foto: UEFA

Su nuevo club se encuentra en 18ª posición en la tabla tan solo tres puntos por encima de los puestos de descenso y suma ya seis derrotas consecutivas y nueve en los últimos once, aunque Hegeler confía en la calidad de sus compañeros. "Soy muy optimista y creo que podemos darle la vuelta a esta racha porque el equipo está creando ocasiones y marcando goles. Hay mucha calidad en este equipo con muchos futbolistas jóvenes con un gran potencial así que tendremos que trabajar duro como equipo para mejorar rápido", dijo Hegeler.