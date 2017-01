Allardyce: "Mis jugadores estaban muy cansados"

Allardyce saluda a la afición en su estreno en el Selhurst | Foto: Getty Images

"Creo que el principal factor de la derrota ha sido el cansancio. Mis jugadores descansaron un día menos que el Swansea y en el final del partido se ha notado. Después del empate, no hemos sabido manejar bien el balón y eso ha desembocado en su gol. Nuestros niveles de energía han sido claramente inferiores a los suyos. Nuestro trabajo en la primera parte no ha sido nada bueno. No hemos sabido manejar ni circular bien el balón, ya que no todo se debe a pasar solamente el balón al compañero más adelantado. Entiendo por esa parte los abucheos de la afición y soy el único responsable de que mi equipo no esté jugando bien", ha dicho Allardyce a la conclusión del partido ante el Swansea, que se saldó con la victoria galesa por 1-2 en el Selhurst Park de Londres.

En cuanto a la actuación del Swansea, el inglés dijo: "Ellos han realizado un gran trabajo a nivel colectivo. Nos han vencido en la faceta del balón parado, y el gol final de Rangel ha sido una losa muy difícil de superar para nosotros. En definitiva, esta noche ha sido pésima tanto para el equipo como para la afición. Después de mis tres primeros partidos -un empate y dos derrotas- es evidente que el reto es muy grande. 16 puntos en 20 jornadas no es un buen balance".

El Swansea se llevó los tres puntos en el debut de Paul Clement como entrenador, tras abandonar la dinámica de Carlo Ancelotti. Mawson cabeceó a la red un preciso centro de Sigurdsson antes del descanso. En la recta final, Zaha hizo el gol de la jornada tras rematar de volea a la escuadra un centro de Kelly. Sin embargo, cuando el partido agonizaba, el español Rangel aprovechó un pase de Fer para batir a Hennesey y hacer el gol de la victoria, que permite al Swansea salir de la última posición y situarse a un solo punto del Palace.