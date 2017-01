Pochettino avisa a Guardiola: "Si no eres humilde al llegar aquí, puedes pasarlo mal"

Guardiola y Pochettino esta temporada. Foto: Premier Leage

Pep Guardiola parece estar pasándolo mal en este festivo periodo en Inglaterra donde han ganado cuatro partidos, perdido tres y empatado uno en el último mes. Dependiendo del resultado del Tottenham-Chelsea además podría quedarse a 10 puntos del líder o incluso bajar a la cuarta posición en la tabla.

El encuentro del pasado lunes día dos ante el Burnley ha dejado además algunas heridas abiertas pues a pesar de haber ganado por 2-1 con diez futbolistas el juego del equipo no parece ser el esperado por todos. Guardiola lanzó un amargo mensaje en la zona mixta tras el encuentro en que retaba al periodista a encontrar las respuestas con ironía, diciendo que a pesar de lo que mostrase su cara estaba muy contento. Además atacó al árbitro de una manera muy dura explicando que su portero recibió falta en el tanto de los Clarets y que "se habría pitado en cualquier otro lugar del mundo" para afirmar más tarde que tendrá que acostumbrarse a la Premier League.

En un país como Inglaterra donde el respeto con los medios suele ser máximo, muchos no han dudado ya en criticar la actitud del español con la prensa en un mensaje que se pareció mucho a aquella famosa rueda de prensa dirigida a José Mourinho en el Bernabéu en abril de 2011.

Guardiola en la entrevista post partido. Foto: Manchester City

El último en posicionarse y defender al entrenador Citizen ha sido Mauricio Pochettino, aunque también ha querido aconsejar al español del que cree debe trabajar con humildad para poder acostumbrarse cuanto antes al ritmo inglés.

"La gente se cree que en la Premier League no se trabaja los miércoles" "Nunca es fácil aterrizar en un sitio nuevo y en especial en la Premier League que es un lugar completamente diferente. Nadie sabe lo duro que es hasta que estás en ella, y es que la gente tiende a desestimar la Premier League. Todos se creen que aquí se juega al pelotazo y que no hay calidad en el fútbol y creen que los miércoles no se trabaja. Bueno, no es así en absoluto porque llevo aquí cuatro años y nunca he visto nada parecido", explicó el técnico argentino.

La actitud de Guardiola en la entrevista pareció prepotente y aunque Pochettino no cree que el catalán sea así, le dio un consejo: "Cuando llegas aquí si no eres lo suficientemente humilde para saber que tienes que trabajar muy duro, puedes pasarlo muy mal. Pep es uno de los mejores entrenadores del mundo y es normal que necesite tiempo para adaptarse y poner en práctica sus ideas".