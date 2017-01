Lee Grant firma de manera permanente con el Stoke City

Grant posando en los campos de entrenamiento del Stoke City. Foto: Stoke City

El Stoke City ha confirmado su primer fichaje de este mercado invernal, y si poder predecir el futuro, casi con total seguridad el más importante del año.

Las llegadas de Imbula o Bony se antojaban vitales el pasado verano mientras Lee Grant era un semi desconocido de 33 años que llegaba cedido por seis meses para cubrir la baja de Jack Butland. Ni siquiera comenzó como titular sino que antes que él tuvieron oportunidades Shay Given y Jakob Haugaard aunque desde que Grant se hiciese con sus primeros minutos nadie ha sido capaz de toserle en el arco del Britannia Stadium.

Grant ha dejado su puerta a cero en seis de los quince partidos de Premier League disputados Recientemente Mark Hughes confirmaba que Jack Butland tendría que volver a pasar por el quirófano y la prioridad número uno era contratar de manera permanente a Grant, aunque el Derby County tenía en esta ocasión la sartén por el mango. "Esperemos que sean sensibles con el precio", dijo el galés, y tras renovar a su portero titular, Scott Carson, han accedido a desprenderse de Grant por 1.3 millones de libras.

El veterano guardameta firma por lo que resta de temporada y dos más y Tony Scholes, director ejecutivo del club ha querido expresar en la web del club su felicidad por el traspaso. "Lee se encontró con una maravillosa oportunidad de impresionar en la Premier League y decir que la ha cogido con ambas manos sería quedarse corto. Ha estado extraordinario en cada partido, ha sido consistente en sus actuaciones y estamos encantados de haber llegado a este acuerdo con el Derby County", explicó.

Grant deteniéndole un balón a Ibrahimovic. Foto: Premier League

Por su parte Grant reveló una mezcla de sentimientos, de felicidad y de alivio tras todos los rumores vividos estas semanas. "Es una gran manera de empezar el año, dejando la puerta a cero ante el Watford y firmando el traspaso. Estoy muy feliz de que todo esto haya terminado porque es lo que me propuse y para lo que he estado trabajando desde el día que debuté aquí", afirmó en la web oficial del club.

"Aún me tengo que pellizcar porque hace unos meses no estaba nada satisfecho con mi carrera y el número de partidos que estaba jugando. Tengo que dar gracias a Dios porque el Stoke me ha dado una magnífica oportunidad que he podido aprovechar. Ahora estoy muy ansioso por conocer lo que nos depara el futuro", expresó con ilusión.

"Hace unas semanas pensaba que mi carrera en el Stoke había terminado" En las últimas semanas Grant vivió expectante la respuesta de un Derby County que sabía que podía pedir la cantidad que quisiera por el portero pues el Stoke City lo tendría que pagar, y dijo: "Hace unas tres semanas no estaba convencido de que el Derby County fuese a permitir mi marcha. Había una posibilidad real de que mi carrera en el Stoke City estuviese terminando, y aunque no voy a decir que haya afectado a mi rendimiento, mentiría si dijese que no estaba en mi cabeza. Estaba desesperado porque el equipo consiguiese el traspaso pero también tenía que estar concentrado en los partidos por disputar", analizó Grant.

"Al final por suerte todo ha salido bien y ahora tengo muchas ganas de poder celebrarlo con mis compañeros mañana en el campo de entrenamiento para preparar el partido del sábado", finalizó diciendo el nuevo guardameta Potter.