Para Conte el Tottenham puede ser campeón

Google Plus

Conte durante un partido contra el Bournemouth.Imagen: Reuters

La revancha de la temporada pasada y de la jornada trece entre Tottenham y Chelsea esta vez ha concluido con una victoria de los Spurs sobre sus vecinos. Primero el Chelsea el que acabó con el récord de imbatibilidad del Tottenham en esta liga, ahora los de Pochettino han cortado la racha de victorias de los Blues y todo el mundo está atónito.

"El Tottenham es un equipo muy fuerte y uno de los equipos que luchan por el título"

El primero de todos los que ha quedado impresionado con la actuación del equipo de blanco ha sido Antonio Conte. Ya avisó Vertonghen de que su jefe tenía un plan. Ningún equipo ha vencido al Chelsea en trece jornadas, una racha de la que enorgullece a los dueños de Stamford Bridge. La venganza se ha servido y ahora muchos opinan que existen grandes opciones de que el Tottenham por fin se alce con el título de Premier League tras el fúnebre resultado de la temporada pasada. El entrenador italiano se ha rendido a su verdugo: “Es una lástima parar esta racha, pero el Tottenham es un equipo muy fuerte y uno de los equipos que luchan por el título hasta el final. Lucharon la temporada pasada y seguro que pelearán este año”.

Trabajo y esfuerzo para la victoria

Por otro lado, el jefe del vestuario quiso hacer autocrítica. “No he visto la situación, pero seguro que ha habido un buen corte y un buen cabezazo. Mañana o en dos días veremos los aspectos más destacados del partido. Cuando se conceden dos goles se tiene que mejorar” confesó Conte.

"Estamos arriba de la tabla porque estamos trabajando mucho"

El ex de la Juventus ha llevado a Inglaterra el esquema que ahora está de moda. Un once inicial con cinco defensas siendo dos de éstos carrileros por la banda que tan pronto son laterales como repentinamente se convierten extremos. Pese a ello, no se conforma con lo conseguido hasta ahora: “Estamos arriba de la tabla porque estamos trabajando mucho, pero seguro que esta liga va a ser muy dura y debemos seguir trabajando y mejorando”.

En White Hart Lane el trabajo no para. Pese al buen trabajo realizado y a la enorme complacencia con el resultado, no hay momento para descansar, los sueños son hermosos pero difíciles de conseguir. “Lo más importante es que fuimos competitivos y que lo hicimos contra un equipo en una gran forma, uno de los mejores en Europa, es por eso por lo que estamos orgullosos y satisfechos por la actuación” comenzaba Pochettino.

El trabajo es la base para lograr grandes cosas y el argentino lo sabe: “tratamos de incrementar nuestro nivel, de mejorar cada día. Fue genial batir al Chelsea, pero esto no para, mi cabeza ya está pensando en el próximo partido”.