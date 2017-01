Gestede: "Puedo ser una amenaza en el área, ya lo he demostrado"

Google Plus

Gestede, confiado: "Puedo ser una amenaza en el área, ya lo he demostrado" | Foto: Boro

La nueva incorporación del Middlesbrough, Rudy Gestede, afronta una nueva etapa en la Premier. Tras su debut en la Premier League con el Aston Villa -equipo que actualmente milita en la Championship- el internacional con Benin, ha decidido volver a la máxima competición del fútbol inglés para ayudar al equipo de Karanka de cara a puerta, y es que, el Boro es, junto al Hull City, el equipo menos goleador de la Premier esta temporada.

Gestede: "Venir al Middlesbrough fue una decisión fácil" El delantero concedió su primera entrevista a la televisión oficial del club y aseguró sentirse "muy feliz de estar en el 'Boro' y de volver a la Premier League", una decisión "fácil". Aitor Karanka, el juego del equipo, o los jugadores del conjunto entrenado por el técnico español fueron los motivos por los que el delantero se decantó por el Middlesbrough: "Cuando vi como jugaba el equipo, los jugadores que tenía y el entrenador, no me lo pensé. Fue una decisión fácil la de venir aqui. Creo que es una gran oportunidad para mí", afirmó el nuevo futbolista del Mdiilesbrough.

Gestede: "El Boro ha demostrado que quiere seguir en la Premier League" El equipo de Karanka ascendió a la Premier el pasado mes de junio, sin embargo, y a pesar del gran equipo que han configurado, los resultados no se reflejan en el campo, y la falta de gol -únicamente llevan 17 goles en 20 partidos. está haciendo que, los de Karanka se encuentren a cuatro puntos del descenso, algo que, Gestede espera que se revierta pronto porque el Middlesbrough "tiene un equipo fuerte y durante la primera mitad de la temporada han demostrado que quieren seguir en la Premier".

Gestede, una amenaza aérea para los rivales |Foto: Marc Atkins

Gestede no ve el momento de comenzar a entrenar con sus compañeros. Con Guzan o con Adama Traoré ya coincidió la pasada temporada cuando los tres militaban en el Aston Villa, mientras que con Jordan Rhodes lo hizo en el Blackburn hace varias campañas: "Volver a verlos me ha hecho mucha ilusión. He mantenido el contacto con Jordan (Rhodes) y estoy feliz de volver a verlo. También a Adama (raoré) y a Guzan, con los que coincidí en el Aston Villa", afIrmó un sonriente Gestede.

Más allá de la estrecha relación que mantiene con sus ex compañeros, Gestede afirmó que "todo el vestuario me ha recibido muy bien", aunque "siempre es bueno ver a alguien que conoces y más si son buenas personas y te ayudan".

Gestede volverá a coincidir con alguno de sus excompañeros |Foto: Aston Villa

Gestede: "Uno de mis recursos es el juego aéreo" El delantero de 28 años va bien por alto, y aunque esta temporada únicamente ha anotado cuatro goles en 19 partidos, el delantero tiene claro que puede aportar al equipo: "Uno de mis recursos es el juego aéreo. Puedo ser una amenaza en el área, creo que ya lo he demostrado".

Su incorporación a principios de enero cree que le vendrá bien para concentrarse y poder demostrar desde el principio que tiene capacidades para jugar en el 'Boro', concluyó.