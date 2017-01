Sam Johnstone llega cedido al Aston Villa

Johnstone en su presentación con el Villa | Foto: Aston Villa

El Aston Villa ha echado el cerrojo a su portería, y ha confiado en el joven reputado Sam Johnstone de 23 años, que llega procedente del Manchester United hasta final de temporada.

El futbolista de Preston es uno de esos prometedores arqueros que vive a la sombra de grandes estrellas como David de Gea y Sergio Romero y que no encuentran la oportunidad para poder brillar. Johnstone ha disputado ya en su carrerar 23 encuentros en Championship y 54 en League One durante sus cesiones a Walsall, Yeovil, Scunthorpe United, Doncaster Rovers y Preston North End.

Johnstone ya disputó 23 encuentros en Championship con el Doncaster Rovers y Preston NE En esos 77 partidos consiguió dejar su portería a cero en 26 ocasiones y se mostró muy enfadado cuando el año pasado Louis van Gaal no le dejó marchar a pesar de contar en su plantilla con los dos mencionados porteros y Víctor Valdés. Este es su séptima temporada en el United y aún no ha disputado ni un minuto oficial con los Red Devils aunque es indiscutible con los sub-23.

Johnstone en un entrenamiento esta temporada. Foto: Getty Images

"Estoy encantado de haber llegado a un club tan grande como el Aston Villa y estoy muy excitado con la oportunidad que se me plantea. En cuanto me enteré que el Villa estaba interesado no dudé en saltar al vacío , es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Estoy muy contento de haber llegado aquí y que se haya podido solucionar todo, tengo muchas ganas de empezar a trabajar con Steve Bruce del que he oído grandes cosas, y es que solo hay que ver su experiencia y logros", explicó ante la página web oficial del club el portero.