Previa Manchester United - Reading : Empieza lo serio

Google Plus

Rooney haciendo un tanto ante el Reading en 2003. Foto: Reuters

Vuelve el fútbol a Old Trafford en este 2017. Vuelve la competición en la que el United de van Gaal pudo ser campeón en la temporada pasada con aquel gol de Lingard al Crystal Palace. Esta temporada es otra con Mourinho a los mandos, la cual no ha empezado bien, pero con la mejora juego a juego de su fútbol. Por otro lado llega a Old Trafford el Reading de Jaap Stam, que busca prolongar su estancia en la competición después de que en la anterior temporada cayera en la tercera ronda, justo en la misma en la que se juega el tipo ante el United.

El United, de menos a más

Las espectativas que tenía el United al principio de temporada eran altas. Los costosos fichajes que hizo y la llegada de jugadores importantes y de nombre al equipo avecinaban lo que la gente esperaba: ver al United en los puestos más altos e incluso el levantamiento de algún trofeo. Con la llegada de José Mourinho las cosas todavía se pusieron más serias; ahora ya no estaba el técnico que en dos temporadas sólo ganó un título, van Gaal; ahora llegaba el luso, el que fue campeón no mucho antes con el Chelsea. Por lo pronto el equipo empezó normal la temporada pero el partido contra el City lo cambió todo. Desde entonces el United no levantó cabeza y se dejó muchos puntos importantes. Los aficionados han tenido que esperar mucho para que las cosas cambiasen, pero lo cierto es que en los últimos partidos de Premier el equipo ha ganado con el mejor juego visto.

Aún así, el equipo de Mourinho tenía la Premier League muy lejana y muchos entendidos del fútbol aseguran que ya no optará al título. Ahora las esperanzas llegan de nuevo con la derrota del Chelsea por dos goles a cero ante el Tottenham y le da al United la oportunidad de acercarse un poquito más al equipo de Conte.

Esta temporada el United cuenta con dos jugadores fundamentales. El primero de todos es Zlatan Ibrahimović. El sueco participa en todos los goles que marca el equipo. Es verdad que tuvo un tramo en el que se relajó mucho, pero el delantero ahora está a tan sólo un gol de Diego Costa. El otro jugador es Pogba. El francés cuando utiliza su cuerpo para proteger el balón es el mejor del mundo. Sabe en todo momento cómo sacar ventaja con el esférico y en el medio del campo es un todo terreno. En definitiva, el United tiene una opción con la FA Cup, sabiendo que la Premier es un título muy difícil. Además es el vigente campeón de la competición, gracias a la cual están dentro de la Europa Liga.

Pogba e Ibra. Manutd

El Reading no es un rival cualquiera

A simple vista puede parecer que será un partido fácil para el United frente a un segunda. Pero no es así en absoluto. El Reading es un equipo que hace muy bien las cosas en la Championship. Ahora mismo se encuentran terceros en la tabla con 46 puntos y muy cerca del Newcastle de Rafa Benítez y el líder de la categoría, el Brighton and Hove Albion. El equipo del entrenador holandés ahora mismo ha conseguido 14 victorias, cuatro empates y seis derrotas. El equipo es serio candidato a subir a la Premier League, aunque todavía faltan muchas jornadas por delante. Bastante claro queda que el Reading busca aguantar un poco en la competición de la que cayó en la misma jornada en la temporada pasada.

Uno de los jugadores más conocidos es Chris Gunter de la selección de Gales. El lateral derecho o central suele ser titular en este equipo. El Reading buscará una nueva victoria ante el United tras el buen sabor de boca que les dejó la última en liga ante el Bristol por dos goles a tres.

Gunter. Foto: Reading

Posibles alineaciones iniciales

El Manchester United podría introducir novedades en el ataque como Rashford en punta por Ibra, para darle descanso; Young en el lateral derecho para dar descanso a Darmian e introduce en el lateral izquierdo a Shaw. Mata también podría ser titular. Las bajas seguras para este partido son: Wayne Rooney por una lesión, aunque su vuelta será muy pronto.

El Reading podría ir con un 4-3-3 con el veterano guardameta Al Habsi a la cabeza, el de Omán que ha ampliado contrato hasta 2019.