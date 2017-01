Ademola Lookman firma por el Everton

Lookman posando en su nuevo club. Foto: Everton

El Everton se ha hecho con una de las perlas del mercado inglés con la firme intención de garantizarse a uno de los extremos más goleadores del panorama nacional.

Ademola Lookman (Mola) ha firmado por cuatro temporadas y media a sus 19 años por una cantidad inicial cercana a lo 8 millones de euros que puede aumentar por objetivos cumplidos. Hace unos días Ronald Koeman confirmaba oficialmente el interés y estudiamos las características que hacían tan especial a este internacional sub-19 que ya suma 45 partidos profesionales entre Championship y League One.

Lookman ha hecho siete goles y dos asistencias esta temporada en League One

Ante el gran interés de otros equipos de la Premier League el Everton no ha querido dejar pasar la oportunidad de cerrar a Mola y le ha asignado ya el dorsal número 31, esperando que pueda gozar de algunos minutos por la baja de Yannick Bolasie. "Este es un sueño hecho realidad, en cuanto me enteré del interés del Everton no lo dudé ni un segundo porque sé que es el lugar adecuado para mí. Es un gran club con una gran historia y además me apetecía trabajar con Koeman porque cuando ves lo que ha hecho en el Southampton y como desarrolla a los jugadores jóvenes te das cuenta de que puede ser bueno para mí trabajar con él", expresó en la web oficial del club.

Lookman en un encuentro con los Addicks. Foto: Charlton Athletic

"Fue genial jugar en Championship la temporada pasada y poder hacerlo este año con regularidad en League One pero creo que estoy preparado para dar el salto a la Premier League", dijo con confianza.

Koeman: "Creemos en Lookman y en su desarollo" Por su parte el técnico holandés declaró estar encantado con su nueva incorporación y sobre Lookman dijo: "Es un gran talento y con 19 años creemos que tiene un gran futuro. Estamos muy contentos de haber podido traerle porque es parte de la visión de futuro del club dar oportunidades a los más jóvenes para que el equipo continúe evolucionando y regenerándose. Creemos en Lookman y en su desarrollo aunque está claro que aún tiene que mejorar con el paso del tiempo pero esperemos que pueda tener una parte importante en el futuro éxito del club".

Por su parte el técnico del Charlton, Karl Robinson, declaró que no podían mantener a un futbolista tan prometedor como Lookman: "En el poco tiempo que llevo aquí he visto que tiene un talento increíble y ya habíamos rechazado una importante oferta por él este pasado verano. Mi trabajo ahora es asegurarnos que conseguimos suplirle y hacer nuestro trabajo en el terreno de juego".

Algunos aficionados no entienden esta venta a mitad de temporada y por ello Katrien Meire, directora ejecutiva del club, dijo: "Tenemos una cantera magnífica y creemos que podemos seguir desarollando futbolistas. Nuestra intención nunca era vender a Ademola y estamos muy tristes por perderle pero el objetivo es crecer para llegar al punto en que los jugadores quieran disputar la Premier League con nosotros".

Lookman firmando el contrato con el Everton. Foto: Everton

El joven futbolista además de conceder una entrevista para la web de su nuevo club quiso despedirse de los que hasta ahora han sido sus seguidores: "Estoy muy agradecido al Charlton Athletic por la oportunidad que me concedieron y he disfrutado cada minuto vivido con ellos. Siempre recordaré mi primer encuentro en The Valley y el apoyo recibido por los seguidores, realmente espero que consigan el ascenso esta temporada porque todos en este club se lo merece".