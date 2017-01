Previa West Ham - Manchester City: oportunidad ante obligación

Google Plus

Antonio haciendo un tanto en el encuentro de ida. Foto: Premier League

Vuelven los equipos de la Premier League a la FA Cup, la competición más antigua del mundo y la de más prestigio en Inglaterra. Una competición que junta como en esta ronda a clubes de séptima división con equipo capaces de pagar más de 100 millones de libras por un único futbolista para medirles en eliminatorias a partido único donde ningún conjunto puede confiarse. Un error aquí te deja fuera y te convierte en el hazmerreír de un país que respeta los orígenes y tradición de esta competición.

El West Ham juega en casa con la ilusión de hacer un buen papel que les permita volver a disputar competición europea en un año en que no están teniendo demasiado suerte en liga. El Manchester City por su parte tiene la obligación de todos los grandes, la de llegar al menos hasta la semifinal para disputar la copa con sus rivales, complicándole mucho a su entrenador la posibilidad de rotar. Caer en esta primera ronda sería un fracaso para Guardiola pero Bilic juega con la tranquilidad de saber que nadie espera que los suyos superen a los más grandes de Inglaterra cuando aún tienen en Premier League el descenso siete puntos por detrás.

Agüero pelea un balón con Reid este curso. Foto: BPI

40 años son muchos

El West Ham United fue un equipo importante en las décadas de los 60,70 y 80 en los que consiguió tres FA Cups, una Charity Shield y dos finales de la Copa de la Liga. Desde entonces los Hammers apenas han podido más que celebrar una final en 2006 donde cayeron en penaltis ante el Liverpool y sus seguidores necesitan volver a poder sacar pecho los lunes en la oficina.

El West Ham cayó en penaltis en la final de la FA Cup de 2006 ante el Liverpool La otra alegría que les ha dado recientemente esta competición ha sido el curso pasado cuando la victoria del Manchester United sobre el Crystal Palace les otorgó la posibilidad de disputar la fase previa de la UEFA Europa League esta temporada, aunque terminaron cayendo ante el Astra Giurgiu rumano.

En la Premier League comenzaron con muchas dudas y el Manchester City se aprovechó de ello el 28 de agosto del año pasado derrotándoles por 3-1 en el Etihad Stadium, y no ha sido ha sido mediados diciembre cuando tres victorias ligueras consecutivas han devuelto algo de aire a Slaven Bilic. En Copa de la Liga superaron al Chelsea demostrando que en el este de Londres las competiciones coperas sí son importantes.

Tras la polémica derrota del pasado día dos de enero ante el Manchester United los Hammers quieren centrarse en la copa y además podrán contar con Sofian Feghouli una vez que la FA ha estimado el recurso y considera que la entrada del argelino no debió terminar en cartulina roja.

Slaven Bilic tendrá que modificar la alineación ligeramente para tratar de superar el cansancio visto en sus futbolistas en los últimos encuentros aunque la recuperación de Andy Carroll parece que podría convertir el juego del equipo en algo más directo, dejando quizá descansar a futbolistas como Dimitri Payet y dar entrada de nuevo a Mark Noble. Nadie espera que tengan el balón ante un equipo entrenado por Pep Guardiola y no hay necesidad alguna de tratar de engañar a sus aficionados con finos estilistas.

Los jugadores del West Ham celebran el tanto de Antonio al Swansea City. Foto: Reuters

Recuperar la normalidad

Cualquier aficionado al fútbol inglés habrá visto a estas alturas las declaraciones de Pep Guardiola posterior a la victoria de los suyos ante el Burnley. Sus palabras parecieron cargadas de mensajes velados a sus futbolistas, seguidores y estamento arbitral y dejaron la sensación de haber cosechado una derrota más que una victoria. Incluso Mauricio Pochettino se atrevió a aconsejar al técnico español que en esta liga se debe trabajar con más humildad y los Citizens necesitan recuperar la regularidad del comienzo de curso para volver a la normalidad. La sanción de cuatro partidos a Fernandinho por la tarjeta roja vista ante los Clarets no ayudará a hacer la semana más llevadera en la parte azul de Manchester.

El City ha ganado ocho, empatado seis y perdido seis de los últimos 20 encuentros Cuatro victorias en los últimos cinco partidos no parecen malos números, sin embargo en perspectiva y contando los últimos 20 se observa una gran irregularidad: ocho victorias, seis empates y seis derrotas. Esta copa puede ser un bálsamo siempre y cuando no caigan a domicilio y el haber quedado emparejado ante un equipo de Premier League tan potente como el West Ham puede hacer que Guardiola no tenga la posibilidad de dar tanto descanso a sus titulares como le gustaría.

El ambiente está enrarecido y solo una serie de triunfos consecutivos puede devolver la sonrisa a los futbolistas Sky Blues. Además se encuentran con la necesidad de volver a levantar una copa que no consiguen desde que en 2011 vencieran por la mínima al Stoke City con un tanto de Yaya Touré. Para un conjunto tan grande en estos momentos las cinco copas (nueve contando las de la liga) y los cuatro títulos de Premier League se antojan como un palmarés escaso y sus seguidores necesitan celebrar cualquier trofeo posible.

Silva y Touré celebran la FA Cup de 2011. Foto: Getty Images

El peligro llega de cabeza

Si algo recuerda el Manchester City del encuentro de ida en la Premier League es el poderío ofensivo del West Ham United, y aunque Kouyaté, Andy Carrol o Reid son amenazas constantes, nadie crea más peligro aéreo que Michail Antonio.

El extremo inglés a pesar de medir poco más de 1,80 metros ha conseguido con los 11 tantos en un año natural (2016) igualar el récord histórico de Tim Cahill con el Everton en 2010. Sobre él su técnico dijo: "Es un logro magnífico y cada vez que me giro cuando hay un gol y miro a mi cuerpo técnico siempre me dicen que es Antonio. Es un gran jugador y se merece todas las alabanzas recibidas porque siempre está ahí para el equipo". "Es su determinación y hambre de gol lo que le hace triunfar, es un gran ejemplo para todos", apuntó.

El equipo de Guardiola no es el que mejor defiende las jugadas a balón parado del campeonato, especialmente con la baja del capitán y alma de la retaguardia, Vincent Kompany. Stones pasa de los 1,87 metros de altura pero Nicolás Otamendi no, y deberán vigilar muy de cerca a Antonio si quieren sacar algo positivo de esta eliminatoria.

Antonio anotando de cabeza ante el West Brom. Foto: Reuters

Posibles alineaciones iniciales

El West Ham United sigue con un número de bajas confirmadas como las de Álvaro Arbeloa, Arthur Masuaku, Gökhan Töre o Diafra Sakho, futbolistas que a buen seguro habrían contado con alguna oportunidad en la competición copera.

Los Citizens llegan con las lesiones confirmadas del central belga, Gündogan y la baja de Fernandinho por sanción. Fabian Delph y Leroy Sané serán duda hasta última hora.

Resulta complicado prever los onces titulares de ambos equipos pues alternarán habituales con otros que hayan tenido menos ocasiones pero sabiendo que ante un rival de Premier League no pueden conceder ninguna ventaja. El Manchester City está aún vivo en la UEFA Champions League y tiene la vista puestas en cuotas más altas así que Guardiola podría dar entrada a gente como Aleix García o Fernando.