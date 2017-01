Paul Clement ratificado como nuevo entrenador del Swansea

Paul Clement (Fotografía: Swansea)

Swansea afrontaba una crisis futbolística muy grave tras cuatro derrotas consecutivas en la Premier League, los dirigentes buscaron a un entrenador con jerarquía y Paul Clement fue el elegido. Los cisnes se reencontraron con la victoria ante Crystal Palace en la jornada pasada, un envión anímico que marcará el arduo camino por recorrer en la máxima categoría del fútbol inglés. El nuevo entrenador del Swansea, estuvo dos años y medio como asistente de Carlo Ancelotti en el Bayern Múnich. También tuvo el mismo rol en el Chelsea, París Saint Germain y Real Madrid, aunque fue entrenador de los “blues” entre 2007 y 2009, aunque en el Blackburn Rovers sólo duro un año.

El presidente de los cisnes, Huw Jenkins, se mostró entusiasmado con su nombramiento y le brindo su respaldo absoluto: “Estamos encantados con el nombramiento de Paul como nuestro nuevo entrenador, él no solo ha trabajado en algunos de los mejores clubes de Europa si no también con los mejores jugadores del mundo. La principal virtud del Swansea durante muchos años ha sido la calidad de fútbol que ha exhibido en los entrenamientos, no hay dudas que él es el elegido para ayudarnos a recuperar esa creencia si no también en recuperar nuestro orgullo. Necesitábamos un cambio y apostamos por una persona con vasta experiencia. Estoy convencido que nuestros aficionados nos respaldarán, deseándole lo mejor a él en este nuevo proyecto y esperamos que pueda consolidar sus ideas futbolísticas”. El nuevo comando técnico lo conformarán: Nigel Gibbs, entrenador asistente y Karl Halabi, preparador físico.

Paul Clement habló como nuevo entrenador del Swansea y se mostró muy emocionado: “Estoy encantado de estar aquí , tuve un breve periodo como entrenador del Derby County hace mucho tiempo, lo disfruté mucho antes de desembarcar en Bayern Múnich como entrenador asistente. Me gustaría pensar que mi filosofía futbolística va de la mano con la de club, esa es la principal razón por la que me eligieron. En los últimos años hubo un cierto estilo al que se acostumbraron nuestros aficionados , tal vez en algunos momentos se han sentido decepcionados lo más importante a partir de este momento será establecer una línea de trabajo. Es un gran desafío, confió en el potencial de mis jugadores para poder asegurar la permanencia en la Premier League”.