Pep Guardiola: "Tengo ganas de jugar la FA Cup"

Google Plus

Pep Guardiola durante un partido | Foto: Manchester City

El entrenador español del Manchester City, en su primer año en tierras británicas, oficiará este viernes su debut en una de las competiciones más antiguas en la historia del fútbol, como es la FA Cup. El ex técnico de Bayern de Múnich y FC Barcelona habló ante los medios sobre la importancia del torneo y la tradición que supone jugarla y poder conseguirla.

Así, Guardiola hizo referencia al torneo de copa en Alemania, ya que ambos (la DFB Pokal y la FA Cup) gozan de una gran tradición en sus respectivos países: "en la Bundesliga, la copa es una competición especial y tradicional. Lo que he oído de aquí es que la Copa es especial porque los equipos pequeños tienen la oportunidad de derrotar a equipos de mayor división; por eso es fascinante". Asimismo, el técnico 'citizen' afirmó que el West Ham no era precisamente uno de los rivales con los que poder ser emparejados: "tengo ganas de jugarla pero no tuvimos muy buena suerte con el sorteo".

"La FA Cup es una competición muy especial en Inglaterra"

El equipo celeste está situado en la competición en tercera ronda, donde los equipos de Championship y de divisiones inferiores entran en escena con el fin de eliminar a equipos grandes e históricos de la Premier League. Por ello suele ser una fase donde se suelen dar los famosamente denominados 'matagigantes' de segunda o tercera división, que sueñan con poder eliminar a un grande del fútbol inglés. A pesar de ello, al Manchester City le tocó jugar contra el West Ham, un equipo de Premier League, en el Olímpico de Londres: "jugamos contra un equipo de nuestra misma categoría, fuera de casa, así que será complicado; queremos seguir en esta competición".

El partido de FA Cup llega tras la sufrida victoria en el Etihad Stadium ante el Burnley. Pep Guardiola describió así el encuentro: "estoy contento porque fue una victoria muy importante. El Burnley no es un equipo fácil, lo están haciendo muy bien esta temporada; por eso tiene tanto mérito ganarle en los dos partidos de liga, ya que lo están haciendo excepcionalmente bien".

Finalmente, el entrenador español confirmó la baja de Vincent Kompany, que sigue lesionado desde el partido ante el Crystal Palace, y de Fernandinho, que fue expulsado en el partido frente el Burnley: "ha empezado a entrenar pero no está listo para jugar en copa", señaló sobre el central belga.