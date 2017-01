Peter Crouch: "Me encantaría quedarme"

Peter Crouch en el partido ante el Watford | Foto: Stoke City

Peter Crouch está en sus últimos meses de contrato con el Stoke City, y estaba contemplando la opción de poner fin a una unión que ha durado cinco años y medio con el club inglés, después de pasar la mayor parte de la temporada en el banquillo.

Sin embargo, esto quedó atrás, el jugador de 35 años, empezó como titular tres partidos en el periodo festivo y marcó dos goles. “Por supuesto que he estado considerándolo (un cambio)”, dijo. “Sé que todavía puedo jugar a este nivel, así que si no está aquí, será en otro lugar, pero ha ido bien en los últimos partidos y espero estar aquí un poco más”.

Crouch se unió al Stoke City en un acuerdo de 10 millones de libras en agosto de 2011 y ahora está en los 98 goles de su carrera en la Premier League, en camino de convertirse en el 17 º Englishman para unirse al club de los máximos goleadores.

Foto: Stoke City

El delantero también explicó que el haber estado sin jugar mucho en los últimos 18 meses, ha sido frustrante para él y que piensa que puede dar el mismo nivel que otros jugadores más jóvenes. “Siempre he creído en mí mismo, sé que puedo influir en el juego y creo que he demostrado que puedo jugar los 90 minutos, no es un problema. Entreno todos los días, no hago nada que el resto de los chicos no hagan.”

Crouch marcó el segundo gol del Stoke City en el partido ante el Watford, en el que los ‘Potters’ salieron victoriosos por 2-0, el martes. Mark Huges, técnico del Stoke City, después del partido insinuó un posible nuevo acuerdo con el delantero inglés.

El ex delantero de Inglaterra ha confesado que le gustaría quedarse en el combinado rojiblanco afirmando que: “Me encantaría quedarme”. Sin embargo, tiene presente que no es algo que esté en sus manos: “Es una de esas cosas que está fuera de mi alcance, pero parece que no es algo que vaya a suceder al minuto. Voy a seguir jugando y ver qué pasa”.