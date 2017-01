Bob Bradley insiste que heredó un equipo de jugadores no luchadores

Google Plus

Bob Bradley (Fotografía: Getty Images Europe)

Swansea vivió una crisis muy grave el año pasado, cuando la gran mayoría de fanáticos de los cisnes se ilusionaban con una temporada prometedora fue todo lo contrario y un calvario interminable. Los dirigentes buscaron respuesta, decidieron cesar del cargo a Bob Bradley, el estadounidense tuvo una corta estadía como entrenador del primer equipo. Dirigió 11 encuentros en la Premier League: ganó 2, empató 2 y perdió 7, aunque su corto proceso estuvo marcado por muchos contrastes, algunos muy negativos puesto que los resultados no lo respaldaron. Aunque tomaron una decisión muy apresurada, Swansea aún está a tiempo de asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés. Cuando se le consultó sobre el tema al ex entrenador de los cisnes fue muy directo: “Parte de lo que les dije a los dirigentes fue que necesitábamos más tiempo para poder plasmar nuestro proyecto futbolístico, aunque se apresuraron nunca compartí la decisión. Creo que en los últimos 18 meses no fuimos capaces de encontrar nuestro mejor rendimiento colectivo”.

Con respecto a la crisis que afrontó al mando del Swansea se le notó muy reflexivo: “Cuando el equipo atraviesa un periodo difícil, todas las partes involucradas en el proyecto debemos permanecer más unidas para poder revertir los resultados adversos. Siento que di lo mejor independientemente de la situación, de alguna forma me afectó”. Además le deseo lo mejor a su sucesor, Paul Clement: “Existe un problema entre las partes involucradas, eso tiene que cambiar. El otro aspecto cuando llega alguien nuevo al club es que siempre se le va a exigir por alguna razón. El equipo necesita mejorar y que los resultados lo respalden”.

Algunos aficionados que aman este maravilloso deporte se preguntan ya ¿Swansea podrá sostener su rendimiento colectivo? Los cisnes nunca se caracterizaron por ser un conjunto que sostenga una filosofía de juego a través del tiempo. En el fútbol para todo siempre existe una primera vez, la victoria ante Crystal Palace en Selhurst Park debe servir como punto de inflexión para un futuro prometedor.