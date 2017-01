Liverpool - Plymouth: a evitar al "matagigantes"

Anfield se prepara para recibir al Plymouth. Foto: Plymouth Herald

Tras tres intensísimas jornadas de la Premier League, los equipos vuelven a disputar la FA Cup, la competición más antigua del mundo y a la vez tan querida entre los aficionados ingleses. La particularidad de ésta es a la vez su mayor atractivo, poder ver a los equipos de hasta sépima división inglesa disputando partidos a un único enfrentamiento y donde cada año saltan las sorpresas. Este torneo doméstico obliga a todos los clubes, independientemente de la división, a no perder la concentración durante los 90 minutos de partido, porque de lo contrario, puede pasar que equipos se queden fuera de forma inesperada.

El Liverpool juega en casa. Los Reds tienen la ilusión de hacer un buen papel en la copa, pues quieren ver como el éxito que están cosechando en la Premier League, se traslada a todas las competiciones domésticas, que a la vez son las únicas a las que puede aspirar el equipo de Jurgen Klopp tras quedar octavo la temporada pasada. Por su parte, el Plymouth Argyle viene a Anfield con la idea de dar la sorpresa. De hecho, ser el equipo más humilde en la eliminatoria te da la ventaja de jugar contra uno de los mejores equipos de Inglaterra sin la presión de estar obligado a ganar. Además, los Pilgrims están realizando una excelente campaña en League Two, pues son segundos a cuatro del líder, el Doncaster Rovers. Por lo tanto, una victoria frente a sus rivales el domingo significaría sumar buenas noticias a la temporada realizada hasta el momento.

Jake Jarvis, uno de los delanteros del Plymouth en el último partido de los "Pilgrims". Foto: Plymouth Argyle FC

10 años empiezan a pesar

Por todos es sabido que el Liverpool es uno de los mejores equipos de Inglaterra y así lo acreditan los trofeos que el club ha ido consiguiendo a lo largo de su historia. Cierto es, que en los últimos años se ha vivido una cierta decadencia y los aficionados han visto como su equipo ha pasado de ganarlo todo a no luchar por ningún título en juego y eso tenía que cambiar.

Klopp: "Queremos hacerlo lo mejor posible en las competiciones domésticas" Sin embargo, con la llegada de Jurgen Klopp al club Red las cosas han cambiado y la sensación de mejora es muy clara. Tras la destitución de Brendan Rodgers, que había empezado muy bien con una magnífica primera temporada, se decidió apostar por el ya ex del Borussia Dortmund. En el Reino Unido gustó mucho el trabajo que Klopp hizo en Alemania y no se tuvieron dudas a la hora de contratarlo, era el hombre adequado. Tras coger al equipo a mediados de la temporada pasada, consiguió dejarlo octavo. No obstante, el verdadero cambio se ha podido observar el verdadero cambio con incorporaciones como las de Sadio Mané, jugador clave en la actual temporada y que no está disponible para el partido dada su participación en la Copa de África con su selección.

Su trabajo al frente del equipo está siendo excelente hasta el momento, la sintonía entrenador-jugador es total y desde el club el objetivo principal es realizar un buen papel en las competiciones domésticas, así lo han dicho varios representantes del mismo. En cuanto a la FA Cup, el Liverpool la ha ganado en siete ocasiones, la última frente al West Ham United en la tanda de penaltis, pero eso ya queda lejos, 2006. Tras 10 años sin el título, el objetivo es volver a ser campeón y todo pasa por ganar el domingo.

En el último partido, el Liverpool empató a dos en el Stadium of Light. Foto: Liverpool FC

A disfrutar y a dar la sorpresa

Está claro que para el Plymouth Argyle el del domingo es un partido perfecto para mostrarse ante Inglaterra entera. Una victoria frente al Liverpool haría subir mucho la popularidad de un club que está realizando una excelente campaña en cuanto a liga se refiere.

El mensaje del club es claro: salir a disfrutar pero sin dejar de pelear Los Pilgrims militan en la Football League Two de Inglaterra. Actualmente el equipo va en segunda posición a cuatro puntos del líder de la competición, el Doncaster Rovers. Por lo tanto, en liga no pueden pedir más.

En cuanto a la FA Cup, el Plymouth es consciente de las limitaciones que tiene al ser un equipo de divisiones menores al Liverpool pero esto es Inglaterra y nadie baja los brazos. La posibilidad de hacer saltar la sorpresa es una idea que atrae tanto a jugadores como a la afición y en 90 minutos pueden suceder muchas cosas. Hay consciencia de que enfrente tendrán a un Liverpool renacido de sus cenizas y que no les pondrá la eliminatoria fácil.

Último partido del Plymouth el 2 de enero, derrota frente al Barnet por 1-0. Foto: Plymouth Argyle FC

La clave: estar bien en el momento preciso

Sobre el papel el dominio del partido el domingo lo tendría que llevar el Liverpool. Los jugadores Reds tienen más calidad que sus rivales y todo hace pensar que Klopp va a mantener el balón en sus dominios a pesar de ser un equipo cuyo fuerte son los contraataques. Por su parte, el Plymouth, al ser el equipo más humilde no va a poner fácil las cosas a sus adversarios, ser un equipo que pelea y difícil es la consigna principal con la que saldrán los Pilgrims a Anfield.

La clave del partido va a ser estar bien en el momento adecuado. En Inglaterra los partidos van por fases y en una se presiona y se ataca mientras que en otra lo ideal es aguantar las embestidas del rival. El Plymouth empezará fuerte, presionando y ahogando la salida de balón de los Reds, de eso no hay duda. Si consiguen marcar en estos momentos, los locales lo tendrán muy difícil para darle la vuelta al marcador, y viceversa.

Posibles alineaciones iniciales

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp mantendrá a la mayoría de sus jugadores habituales para el encuentro de la FA Cup.

Las novedades son: la titularidad de Loris Karius, que tiene una nueva oportunidad para demostrar que es el portero de futuro del Liverpool y Joe Gomez, que jugará su primer partido a las órdenes del alemán tras su lesión de rodilla en octubre de 2015. En cuanto a bajas, Klopp no cuenta con Daniel Sturridge, Philippe Coutinho, Joel Matip, James Milner y Jordan Henderson, ni Sadio Mané que está en la Copa de África.

Por parte del Plymouth el nuevo fichaje, Nathan Blissed no podrá debutar a causa de un problema físico. Por otra parte Loanees Craig Tanner y Paul-Arnold Garita podrían volver de la cesión a sus clubes pero están disponibles para jugar la copa.

Teniendo en cuenta todas las variables, la previsión de las alineaciones es difícil porque el Liverpool aprovechará también para dar entrada a los poco habituales.

Posibles onces