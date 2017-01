3ª ronda de la FA Cup: los equipos de Championship pasan a la acción

Hemed celebra un gol del Brighton, líder de la Championship. Foto: Getty Images

La FA Cup llega a su tercera ronda y con ella entran en juego los conjuntos de Championship, algunos de ellos con jugadores de gran nivel que nada tienen que envidiar a algunos equipos de Premier League. Junto a estos equipos continúan su camino los conjuntos de categorías menores, con la ilusión de seguir avanzando en esta competición y dar alguna sorpresa a los equipos más grandes.

Brighton – MK Dons. Sábado 7 de enero a las 16:00 horas

Este podría ser uno de los choques más desequilibrados de esta ronda de la FA Cup. El Brighton, firme líder de la Championship, recibe al Milton Keynes Dons, que actualmente ronda los puestos bajos de la League One. Los de Championship son claros favoritos para este encuentro, ya que no solo lideran su división con bastante claridad, sino que no conocen la derrota desde el mes de septiembre, cuando el Reading, tercero en Championship, les expulsó de la Copa de la Liga.

Por su parte, el MK Dons llega en una dinámica muy distinta, decimoctavo en la League One y habiendo sumado tan solo cuatro puntos de los últimos 12 disputados. Sin embargo, los de Milton Keynes esperan continuar el buen trabajo realizado en la FA Cup y seguir superándose en la competición, tras eliminar recientemente al Charlton Athletic, de su misma categoría.

Brighton y MK Dons se enfrentaron no hace mucho tiempo, la temporada pasada, cuando ambos equipos militaban en la Championship; en los dos enfrentamientos de la temporada los de Brighton & Hove se llevaron la victoria por 2-1 y el MK Dons finalmente acabó descendiendo a la League One.

Hemed celebra su gol ante el MK Dons | Foto: Getty Images

Queens Park Rangers – Blackburn. Sábado 7 de enero a las 16:00 horas

Ambos equipos, de Championship, no se encuentran en buen lugar en la clasificación. El Blackburn metido de lleno en la lucha por evitar el descenso, y el Queens Park Rangers, unos puestos por encima, pero con un ojo puesto en la zona baja de la tabla.

La trayectoria en liga de los londinenses era desastrosa hasta el momento, llegando a sumar hasta seis derrotas de forma consecutiva, sin embargo, los últimos dos partidos les han servido para recuperar la confianza, consiguiendo los tres puntos en ambos choques, ante el Wolverhampton a domicilio y el Ipswich como locales. El camino del Blackburn no era muy diferente, dos puntos de los últimos 18 posibles era su registro hasta la última jornada, cuando fueron capaces de vencer al Newcastle de Rafa Benítez, que marchaba firme junto al Brighton en lo alto de la tabla.

El último enfrentamiento entre Queens Park Rangers y Blackburn Rovers se ha producido esta misma temporada, en el mes de septiembre, y Loftus Road veía como, a pesar de que su equipo se adelantaba en el marcador, Sam Gallagher, cedido por el Southampton al Blackburn, equilibraba el marcador y dejaba a los de Londres sin los tres puntos.

Gallagher anota de cabeza el gol del empate | Foto: Getty Images

Wigan – Nottingham Forest. Sábado 7 de enero a las 16:00 horas

Estos son dos equipos que quizás encuentren en la FA Cup una manera de redimirse de los malos resultados ligueros, ya que ambos, en especial el Wigan, se encuentran en la zona oscura de la clasificación, con la amenaza del descenso muy presente. Mientras que el Nottingham Forest es vigésimo y con un pequeño margen de puntos sobre el descenso, los de Wigan son penúltimos y deben cambiar su dinámica si quieren salvarse de un descenso que ahora parece una realidad.

Wigan y Nottingham Forest, con uno y cuatro puntos respectivamente de los últimos 21 posibles, son dos firmes candidatos al descenso, y desde luego, nadie se sorprendería que con esos números la pérdida de la categoría se hiciera realidad. De los últimos cinco clasificados, estos son los dos únicos que no han ganado ningún partido de los últimos seis que han disputado en Championship. El Wigan, sin embargo, ya sabe lo que es ganar esta competición en una situación similar, puesto que en el 2013 se alzó campeón militando en Premier League, pero siendo relegado a Championship durante esa misma temporada.

El último enfrentamiento entre Wigan y Nottingham Forest se produjo en agosto, al inicio de la presente campaña, y en esa ocasión, el Nottingham Forest, doble campeón de Europa, se llevó el triunfo en un choque con muchos goles, 4-3 fue el resultado final.

Ipswich – Lincoln. Sábado 7 de enero a las 16:00 horas

Esta eliminatoria destaca por la presencia del Lincoln, equipo de la Conference Premier, equivalente a quinta división y en la que se pueden encontrar no solo conjuntos profesionales, sino también semiprofesionales. En el otro lado tenemos al Ipswich, que milita en la Championship, en la zona media de la tabla con una trayectoria muy irregular, aunque ha conseguido ocho triunfos en la temporada, no ha sido capaz de encadenar dos victorias de forma consecutiva en lo que llevamos de campaña. Por su parte, el Lincoln lidera la clasificación en su categoría y en la última eliminatoria de FA Cup eliminó al Oldham, de League One, por lo que no se debería descartar que se produjera un cupset, situación en la que un equipo de categoría muy inferior derrota al favorito, en este caso el Ipswich.

Como curiosidad en el Ipswich encontramos la presencia de Andre Dozzell, de tan solo 17 años e hijo de Jason Dozzell, jugador del Ipswich en la década de los 80 y con más de 300 partidos con el equipo. La historia del padre y el hijo destaca porque ambos fueron capaces de anotar en su debut con el Ipswich, los dos con tan solo 16 años.

Terry Hawkridge celebra el segundo gol del Lincoln ante el Oldham | Foto: Getty Images

Huddersfield – Port Vale. Sábado 7 de enero a las 16:00 horas

De nuevo nos encontramos con un choque desequilibrado en cuanto a categoría, los locales se encuentran en los puestos de cabeza de la Championship, mientras que el Port Vale marcha decimoquinto en la League One.

Esta no será la primera vez que estos conjuntos se vean las caras en FA Cup, ya que en el 2008 se enfrentaron, con resultado favorable al Port Vale, que se impuso en territorio rival. Sin embargo, un año más tarde, el Huddersfield se vengó, derrotando por 0-1 al Port Vale en su estadio. El último partido entre estos dos equipos se produjo en el 2011, en un partido de la Copa de la Liga, y en esta ocasión el Huddersfield volvió a imponerse en el campo de los vales.

Cardiff – Fulham. Domingo 8 de enero a las 12:30 horas

Este encuentro sí medirá a dos conjuntos de la misma categoría, ambos de Championship. Aunque ninguno está realizando una gran campaña, ya que los locales están cerca de la zona de descenso y el Fulham se encuentra en el anonimato de la mitad de la tabla. Ambos conjuntos se conocen bien, ya que militan en la misma categoría desde hace varias temporadas, con partidos muy igualados durante los últimos años.

Además, la historia de estos dos conjuntos queda más unida desde su última presencia en Premier League, ya que descendieron de categoría la misma temporada. En Championship encontramos su último choque frente a frente, el cual se produjo en agosto del pasado año, y en esa ocasión los galeses consiguieron llevarse un punto de Craven Cottage.

Entre las curiosidades del choque destaca la presencia de Ryan Sessegnon en las filas del Fulham, jovencísimo y pormetedor lateral izquierdo inglés, de tan solo 16 años, y que ya ha disputado varios encuentros en el conjunto londinense.

El Cardiff celebra el empate en Craven Cottage | Foto: Getty Images

Brentford – Eastleigh. Sábado 7 de enero a las 16:00 horas

En la misma división que el Lincoln milita el Eastleigh, solo que en este caso, los spitfires no se encuentran a la altura de sus compañeros de categoría, sino que rondan la mitad de la clasificación. Por su parte, el Brentford, aunque se encuentra a la misma altura en la tabla, este lo hace en Championship, por lo que la FA Cup y ante un rival como el Eastleigh puede servirle para coger fuerzas y escalar en la competición de liga.

La trayectoria de ambos conjuntos es muy irregular en sus respectivas divisiones, sin embargo, el Eastleigh puede presumir de haber eliminado en rondas previas de la FA Cup a equipos de categoría superior, como el Swindon, equipo de League One al que derrotó en noviembre para seguir avanzando en la competición.

La visita del Eastleigh al estadio del Brentford deja una historia especial, y es que Martin Allen, entrenador del Eastleigh, regresa a la que fuera su casa entre 2004 y 2006, también como técnico. El entrenador aseguró que estos fueron sus mejores años como técnico, por lo que será muy especial para él regresar a Griffin Park. Martin Allen tendrá que hacer malabares para disponer su once, ya que solo cuenta con 15 jugadores disponibles, ya que seis de los integrantes de su plantilla están lesionados y otros cinco no pueden jugar en copa con el Eastleigh.

Primer partido entre Eastleigh y Swindon en FA Cup, acabó en empate | Foto: Swindon

Bristol – Fleetwood. Sábado 7 de enero a las 16:00 horas

Este partido enfrenta a dos conjuntos que, de seguir con sus trayectorias en liga, podrían llegar a intercambiar sus categorías para la campaña que viene, ya que el Bristol City se encuentra sumergido en una dinámica horrible, con nueve derrotas en sus últimos 10 choques, resultados que le colocan al borde del precipicio en la Championship, en el puesto 18 y muy cerca del descenso. Totalmente opuesta es la línea que sigue el Fleetwood, que en League One no conoce la derrota desde el mes de noviembre y ya es sexto de su división.

La temporada 2014-2015 ya dejó un enfrentamiento entre estos dos conjuntos, fue en League One y la campaña acabó con ascenso para el Bristol City, quedando el Fleetwood en décima posición.

Como curiosidad, el Fleetwood fue la casa de Jamie Vardy durante la campaña de 2011-2012, y en la que el delantero inglés ya destacó con unos buenos números, anotando más de 30 goles en quinta división. Actualmente, el artillero del Fleetwood es Devante Cole, de 22 años y que ya anotó dos goles en la última eliminatoria del Fleetwood en FA Cup. Además, el joven delantero inglés es hijo de Andy Cole, mítico delantero inglés del Manchester United y que también militó en el Bristol, rival de su hijo en FA Cup.