Mikel se despide del Chelsea en una emotiva carta

Mikel celebrando la Champions con sus compañeros. Foto: Getty Images

John Obi Mikel ha sido el último en sucumbir al dinero chino y a sus 29 años abandona el fútbol inglés para unirse al Tianjin TEDA.

Tras diez años y medio en la entindad Blue ha decidido cambiar de aires y deja 374 encuentros oficiales a sus espaldas y una infinidad de títulos que decidió rememorar en un emotivo comunicado en la web oficial del club.

"A toda mi familia del Chelsea,

Tras 10 años, 374 partidos y 11 títulos, ha llegado el momento de decir adiós.

¿Por dónde empezar? Llegué al Chelsea como un niño de 19 años procedente de la Premier League noruega, haciendo mi debut en nada menos que una Community Shield. Me gusta poder decir adiós como campeón de Inglaterra, de Europa y orgulloso capitán de mi equipo nacional.

Jugar en la Premier League, la mejor liga del mundo, es la ambición máxima de todo futbolista, pero haber podido jugar para el Chelsea y haber formado parte de esta familia y haber trabajado con los mejores futbolistas y técnicos del mundo ha sido un verdero honor".

Mikel en la firma de su contrato. Foto: Mikel Twitter

"Cada logro que he conseguido tendrá un lugar especial en mi memoria, como mi primer gol contra el Macclesfield en 2007 (aunque tras ese hayan llegado otros seis). Aquél final de temporada en 2010 mordiéndonos las uñas y asegurándonos el título en la última jornada con un récord de 103 goles y ganando la FA Cup una semana después.

El gol en la prórroga de Didier ante el United en 2007 en la final de la FA Cup y vencer a nuestros dos máximos rivales en Londres en las finales dela Copa de la Liga. Haber ganado la UEFA Europa League en Amsterdam en uno de los últimos momentos del partido.

Y luego cómo olvidar la final de Múnich. Estábamos desesperados por compensar la decepción de 2008 pero incluso perdiendo a dos minutos de la final ante un gigante como el Bayern en su propio estadio pareció algo más que suerte contra nosotros. Pero esa noche los leones dentro de nuestro pecho decidieron salir a luchar por nuestros aficionados. Didier apareció de la nada y el resto ya es historia, a día de hoy aún somos el único equipo de Londres con una Copa de Europa en nuestras vitrinas", rememoró Mikel.

"Nada de esto habría sido posible sin el apoyo del dueño del club, Mr. Abramovich, los miembros del cuerpo técnico, fisios y a todos los entrendores para los que he jugado en el Chelsea. Solo puedo daros las gracias a todos.

Pero por encima del resto tengo que agradecer a los seguidores Blues. Me habéis incluido en la familia del Chelsea, habéis cantado mi nombre y me habéis apoyado allá donde hemos ido. Gracias por vuestro apoyo y por noches como las de Múnich donde todo era posible.

"No podría ser más feliz que dejando al Chelsea donde se merece, en lo alto de la tabla" Como ya sabréis no he tenido esta temporada las oportunidades deseadas pero aún tengo 29 años y creo que tengo muchos años de fútbol por delante. Con esto en mente creo que es el momento de buscar un nuevo reto y estoy encantado de unirme al Tianjin TEDA en China. En estos momentos la Super Liga China está despegando y espero poder ayudar al TEDA ha seguir creciendo dentro y fuera de los terrenos de juego.

A todo el mundo en el Chelsea, muchas gracias y adiós. Siempre seréis parte de quién soy y os deseo lo mejor. No podría ser más feliz en mi despedida que dejando al club donde se merece, en lo alto de la tabla.

¡A mantener la bandera azul volando en lo alto!", finalizó el comunicado.