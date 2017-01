Firmino: “Me encanta jugar aquí y espero seguir muchos años”

Google Plus

Firmino durante el encuentro ante el Stoke City | Fotografía: Liverpool

El momento de forma por el que pasa el Liverpool es, sencillamente, espectacular. Posiblemente, es el equipo con peor plantilla de los seis que están optando al título y que apenas están distanciados en diez unidades. El mérito de Klopp es sublime y el de sus futbolistas aún más. Si se busca un ejemplo de solidaridad y esfuerzo, en Anfield existen bastantes posibilidades de encontrar algo realmente parecido. Aunque la línea defensiva no sea la mejor, la ofensiva funciona a las mil maravillas. Es ahí donde se mueve Roberto Firmino, un jugador que se está echando poco a poco el equipo a la espalda, más aún tras la lesión de su compañero y compatriota Coutinho.

Titular en 19 de los 20 partidos de Premier League que se han disputado, el delantero ha anotado seis tantos y ha dado cinco asistencias. Clave en el buen hacer de los Reds, reconoce que en el vestuario “todos están contentos con el trabajo que se está haciendo”. En declaraciones previas al debut en la FA Cup, el brasileño cree que el buen ambiente que hay entre los jugadores se refleja en el terreno de juego: “Todo se refleja en el fútbol que estamos produciendo y el hecho de que todo el mundo está disfrutando. Me encanta jugar aquí y espero que sea algo que pueda seguir haciendo durante muchos años”. Desde luego, esta última confesión aliviará mucho a una hinchada que andaba mosqueada por el interés de otros clubes a nivel europeo.

"Ya he cambiado mi forma de jugar"

Lo cierto es que Firmino es un jugador joven, de apenas 25 años, que está encontrando su sitio en el mundo del fútbol. Tras llegar al Hoffenheim procedente del Figueirense, el internacional por la Canarinha cree que su adaptación al fútbol europeo cada vez es mayor: “Ya he cambiado mi forma de jugar. En primer lugar, me adapté al fútbol europeo porque jugué en el Hoffenheim durante unos años, pero luego tuve que hacer otro ajuste porque el fútbol inglés y la Premier League son mucho más rápidos”. Respecto a esto último, añade: “es un ritmo que me gusta”.

El momento más personal llega cuando se desenvuelve en elogios hacia Marcelo Portella, un dentista que, según él, le dio “mucho apoyo y fuerza”. “Estaba jugando en la Serie B brasileña, en Alagoas, y no tenía a nadie que me representara. Marcelo llegó y me dio mucho apoyo y fuerza. Era muy joven y ha sido un amigo muy cercano”, explica. Ahora, el del Liverpool se siente en deuda y espera “ser tan bueno como él”.