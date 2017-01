Paul Clement: "Debemos mejorar en pequeños detalles"

Paul Clement (Fotografía: Getty Images Europe)

Paul Clement anhela dejar huella en la historia del Swansea, los cisnes ganaron por 2-1 en condición de visitante ante Crystal Palace en la Premier League y rompieron una racha adversa de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria. Su principal reto como nuevo entrenador de los cisnes será consolidar un estilo de juego vistoso con el que la gran mayoría de fanáticos se sientan identificados, y cuando se le consultó sobre el tema se mostró muy reflexivo: “Puedo analizar todas las cifras pasadas , nuestro balance en puntos nos hace que replanteamos nuestros objetivos puesto que estamos muy lejos , estoy convencido que podemos asegurar nuestra permanencia en la Premier League , mi hermano se salvó de una situación similar con el West Bromwich Albion. Nuestro enfoque se centrará en los pequeños detalles puesto que tenemos un proyecto muy ambicioso, somos conscientes de nuestras responsabilidades”.

Con respecto a las posibilidades que tienen los cisnes para asegurar su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés fue directo: “Creo que mis jugadores quieren conocer mi proyecto con el club y que espero de cada uno en el campo de juego. Estoy convencido que si mejoramos en pequeños detalles tendremos mejores resultados, confió a ciegas en mis capacidades, este es un gran reto para mí lo asumo con responsabilidad y daremos lo mejor posible para que poder armar un equipo competitivo. Les dije a mis jugadores que los respaldo, podría haberme quedado en el Bayern Múnich aunque decidí que estaba listo para este nuevo desafío. En el partido ante Crystal Palace, mejoramos mucho colectivamente, vi un equipo luchador y con mucho carácter aunque el camino que falta recorrer es arduo”.

Finalizó con un broche de oro ratificando su experiencia, dejando claras sus expectativas con los cisnes y el mercado de transferencias: “Tuve una corta experiencia como entrenador del Derby County, el verano pasado asumí como entrenador asistente de Carlo Ancelotti aunque siempre busqué nuevos desafíos, estuve seis meses en ese lugar maravilloso y me siento agradecido por la oportunidad que me brindó Swansea. Haré todo lo posible para que este equipo sea exitoso. He tenido suerte en los últimos años para poder trabajar en algunos clubes maravillosos. Siempre aspiro a ganar, en este momento estoy trabajando para devolverle la estabilidad al equipo. Tuvimos muchas discusiones sobre cómo podemos mejorar el equipo en este periodo, tenemos muy buenos jugadores y quiero respaldarlos. El club siempre tuvo objetivos fijos desde antes que viniera, traigo algunas ideas propias sobre los aspectos en que debemos mejorar y de algunos jugadores que me gustaría que se sumen”.