Ranieri: "Estamos preparados para enfrentarnos al Everton"

Ranieri durante un entrenamiento del Leicester City | LCFC

Entran en juego los equipos de la Premier League en la competición copera más antigua de la historia del fútbol, la FA Cup. En esta ronda de treintaidosavos de final se miden el Everton y el Leicester City en Goodison Park en un encuentro que enfrenta a dos equipos de la Premier League en el primer partido que disputan ambos equipos en esta competición.

Claudio Ranieri, míster de los foxes, ha declarado en rueda de prensa que: “Todos mis jugadores deben estar preparados para medirse al Everton en la FA Cup porque ya están recuperados del esfuerzo que hicieron en las jornadas navideñas de la Premier League, ya que jugaron tres partidos en menos de diez días, y eso lleva consigo un desgaste físico grande, pero les he dado días de descanso y algún entrenamiento suave para que se recuperaran totalmente”.

Sobre la nueva incorporación, Wilfred Ndindi comentó: “Se ha entrenado ya con nosotros, es un jugador que reúne las características que necesitamos en el centro del campo y el club ha apostado fuerte por él, estoy seguro que cumplirá con creces en el terreno de juego. Además he visto que físicamente está muy bien y puede que le dé minutos en el partido contra el Everton”.

Jamie Vardy ya puede volver a vestir la camiseta del Leicester City para jugar debido que ya ha cumplido la sanción de tres partidos impuesta por la tarjeta roja directa que recibió contra el Sunderland. Sobre este tema también opinó Ranieri: “Si Vardy ya está disponible para jugar voy a contar con él sin dudarlo, es un jugador muy importante para el club, así que no tengan dudas, no será castigado aunque puede que no sea titular”.

Estos dos equipos se enfrentaron no hace mucho, el 26 de Diciembre, y el partido terminó con victoria para los toffees por 0-2 gracias a los goles de Mirallas y Lukaku.