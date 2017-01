Hull City - Swansea: la FA Cup como via de escape

Google Plus

El Swansea visita el KCOM Stadium en la tercera ronda de la FA Cup. FOTO: Getty Images.

Un camino de penurias y disgustos puede llegar a su fin, o encontrar un atajo hacia la felicidad con un simple cambio de competición. Hull City y Swansea, último y penúltimo en la clasificación de la Premier League inglesa, buscan un punto de partida, un "click" que les haga cambiar el rumbo, la dinámica y, sobre todo, los resultados. Quizá lo consigan en la competición más antigua del mundo, la mítica FA Cup.

Ambos equipos llegan con caras nuevas en los banquillos. Tanto Marco Silva como Paul Clement han sido presentados esta semana como nuevos entrenadores de Hull City y Swansea, respectivamente.

Silva, de 39 años, una persona muy cercana a José Mourinho, se ha convertido en el tercer entrenador del Hull desde que lograra el ascenso a la Premier League el pasado mes de mayo, tras Steve Bruce y el recientemente destituido, Mike Phelan. El portugués ha dirigido equipos en Portugal -Estoril y Sporting Lisboa- y en Grecia -Olympiacos-. En declaraciones al medio del club manifestó tener confianza en sus jugadores, pero reconoció que debe producirse una mejora de carácter inmediato en la clasificación de los "Tigers" en la competición liguera.

Foto: Premier League

Por su parte, Clement vuelve a Inglaterra para debutar como entrenador en la Premier League, dejando su puesto como asistente de Carlo Ancelotti en el Bayern Múnich para hacerse cargo del Swansea, donde ocupará la plaza del destituido Bob Bradley. El técnico inglés, de 44 años, trabajó ya con Ancelotti en PSG y Real Madrid, teniendo una primera etapa como entrenador principal, la pasada campaña, en el Derby County que acabó en el mes de febrero tras ser sustituido por una racha nefasta que apartó al equipo de los puestos de ascenso a la Premier League. Clement llega pisando fuerte y demostrando su autoridad en el vestuario. El técnico habló de una anécdota que le puede servir como modelo para sus jugadores: "Era el último partido de Liga contra el Getafe, en casa. Cristiano ya había anotado tres goles, pero decidí que sería sustituido al inicio del segundo tiempo. Me planté ante él y se lo dije. Y él me respondió: '¿Quién entra por mí?' 'Odegaard', le dije. Podría contarle esto a algunos de los jugadores del Swansea si cuando les cambio menean la cabeza. Puedo decir: 'He sustituido a Cristiano Ronaldo, puedo cambiarte a ti también".

Foto: Premier League

El Hull City, dominador en los enfrentamientos particulares

En lo que va de siglo, Hull City y Swansea han ido de la mano desde la League Two hasta la Premier League, pasando previamente por la Championship. En esos enfrentamientos, hubo cinco encuentros que acabaron en empate, y el Hull City salió vencedor en un total de ocho ocasiones, mientras que el Swansea, solo consiguió la victoria en cuatro de los 17 choques entre ambos.

Parte médico

El delantero del Hull City, Abel Hernández, ha vuelto a entrenarse con sus compañeros sobre el césped y podría empezar de inicio el encuentro, mientras que los defensas, Curtis Davies, con problemas en el tendón de la corva y Harry Maguire, lesionado de la cadera, no podrán ser de la partida.

Ahmed Elmohamady y Dieumerci Mbokani están en la Copa África de Naciones con las selecciones de Egipto y República Democrática del Congo, respectivamente.

El nuevo técnico del Swansea, Paul Clement, podrá alinear de inicio a Leroy Fer, Modou Barrow, Nathan Dyer y el español Borja Bastón. El otro español del equipo, Jordi Amat, vuelve tras una sanción. Sin embargo. no todo son buenas noticias para el recién llegado, ya que el ecuatoriano Jefferson Montero sigue lesionado de la corva.

Posibles alineaciones iniciales

Estos son los 22 jugadores que posiblemente salten al campo de inicio.