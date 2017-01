Pep Guardiola: "Debemos jugar con el balón lo máximo posible para ganar"

Pep Guardiola dando indicaciones en el partido frente al West Ham. Foto: Zimbio

El Manchester City volvió a ganar, y lo que es más importante, volvió a jugar bien, recordando al equipo de las primeras jornadas, que dominaba de cabo a rabo todos los partidos y ganaba con buen juego. En el primer partido de Pep Guardiola en FA Cup, los chicos respondieron a la perfección y ganaron por un contundente 0-5 a domicilio a un West Ham hundido en la miseria. Los goles fueron obra de Stones, Silva, Toure, Nordveit PP Y Agüero. Guardiola se mostraba feliz en rueda de prensa de recuperar el nivel de juego.

El entrenador del City se mostraba optimista siempre y cuando se juegue así. "Ojalá podamos seguir jugando así, hoy el partido en el descanso estaba acabado" decía. También reparó en la falta de juego de los últimos partidos. "En los últimos dos meses no hemos logrado hacer pases buenos seguidos. Nuestro juego era impredecible, pero hoy hemos controlado el partido mediante pases" afirmaba.

Como nota importante del partido, el técnico de Barcelona apuntaba la recuperación del juego de toque rápido del equipo. "Finalmente hemos conseguido recuperar lo que iniciamos al principio de temporada e hicimos bien en tantos partidos" explicaba.

Con toque sí o sí

El estilo de toque que plantea Pep Guardiola estaba empezando a ser cuestionado en Inglaterra por su falta de efectividad en una liga como la inglesa. Precisamente eso ha utilizado el mister Cityzen como argumento principal. "Es la única manera de jugar en un equipo así, tenemos que jugar lo máximo posible con balón para ganar partidos" explicaba. Continuaba comentando que los rivales son "más fuertes y más rápidos" que el City, por lo que necesitan jugar al toque para vencerles.

Y es que el conjunto de Manchester necesita empezar a dominar partidos y ganar con solvencia para poder estar peleando por la liga a final de temporada y, consecuentemente, recortar la actual distancia de 7 puntos que les separa del líder, el Chelsea de Conte.

"No podemos lograr los objetivos, si no empezamos a jugar de nuevo" Pep Guardiola reconoció ante los medios haber mantenido largas y duras charlas con los jugadores tras las derrotas de diciembre. "Hablaba con los jugadores cuando no lo hacíamos bien, sobre nuestra pasión, nuestra actitud defensiva" decía. Añadía el técnico el tema de la última charla. "Hablamos de que no podemos lograr los objetivos si no empezamos a jugar de nuevo, y eso es mantener el balón, con presión o sin ella" declaraba.

Zabaleta multiusos

Guardiola volvió a optar, al igual que frente al Celtic, por poner a Pablo Zabaleta de medio centro acompañando a Yaya Toure, así lo argumentaba el técnico. "Es un luchador, nos ayuda mucho en medio, nos da mas consistencia y como contra el Celtic, lo ha hecho muy bien" afirmaba.