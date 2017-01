Ronald Koeman: "Nos vamos a tomar la FA Cup muy enserio"

Google Plus

Ronald Koeman en el entrenamiento de hoy. Foto:Everton.

Llega el fin de semana y no viene con una jornada de Premier League pero eso no conlleva que no haya fútbol en Inglaterra, sino que viene cargada con FA Cup. El Everton del técnico holandés, Ronald Koeman, recibe al actual campeón de la Premier League, el Leicester City, dirigido por Claudio Ranieri. Los Toffees entran a participar en la FA Cup al igual que sus rivales.

Lo primero por lo que fue preguntado y por lo que quiso zanjar de manera muy tajante fue sobre qué importancia tenía para el equipo la FA Cup, con lo que contestó: "Es una competición muy importante para el club y nos lo tomamos de manera muy seria. Queremos hacer algo importante también en esta copa".

Añadió que se trata de una competición muy corta y que a diferencia de la Premier League, aquí no hay que jugar 38 partidos para levantar el título. Por ello quieren darlo todo para dar el primer paso y ganar al Leicester: "Es una competición de pocos partidos y no de 38 como en la competición doméstica por ello debemos darlo todo para ganar y el primer peldaño es llevarse la victoria en el partido de mañana".

"Físicamente llegamos muy bien "

Luego se mencionó sobre cómo llega el equipo animicamente y físicamente, ya que llegan de jugar muchos partidos con muy pocos días de descanso: "Veo al equipo fenomenal. La victoria del otro día ante el Southampton fue un gran motivo para creer en nuestra mejora y por ello también vienen físicamente muy bien, están muy metidos y concentrados para enfrentarse al Leicester".

Para finalizar el tema del partido de mañana y proseguir con el tema de entradas y salidas de jugadores añadió: "Debemos aplicar mañana lo aprendido en todo lo que llevamos de temporada. Por mi experiencia como jugador parte del éxito reside en ello".

Ademola nuevo jugador del Everton. Foto:Everton.

Ayer se hacía oficial el fichaje de Ademola Lookman por 11 millones de libras. Los Toffees se llevan a una perla nigeriana que todos los clubes ingleses querían y que posiblemente pueda llegar a ser clave para esta temporada con tan solo 19 años. Koeman se pronunció sobre ello: "Nos llevamos un jugador querido por todos, estamos muy contentos por que haya decidido venir al Everton. Es un jugador que llega y ya está disponible para el equipo. A ello debemos sumar que con trabajo, ganas y sacrificio, su progresión va ir a más. Sé que va a ser un jugador importante para este club tanto en presente como futuro".

"Nos tomamos esta competición de manera muy seria "

Antes de finalizar la rueda de prensa fue preguntado sobre la suma de más fichas y sobre los rumores de Gerard Deulofeu, a lo que contestó que: "Ahora mismo yo sé que jugadores quiero conseguir en el mercado de invierno y el club también por ello estamos trabajando. Y sobre Gerard ahora mismo es jugador del club, mis decisiones el club las saben, pero a día de hoy está disponible para mañana y bajo mis órdenes".