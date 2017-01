Google Plus

3ª Ronda de la FA Cup: Todos juegan | Foto: FA

Ellos inventaron el futbol y saben mejor que nadie disfrutar de este deporte. Y saben que no hay mejor momento para disfrutar de ello que con la competición del KO más antigua del mundo: La FA Cup. Una competición donde se enfrentan equipos de las 10 primeras divisiones del futbol inglés y galés, una verdadera fiesta en la que participan casi 750 equipos.

Tras las rondas previas y las preliminares, cada vez quedan menos equipos, los que disputarán la Tercera Ronda Previa. En esta previa de VAVEL, analizaremos todos los pequeños encuentros del sábado y el Cambridge frente al Leeds United, que se disputará el lunes, cerrando así esta fase previa.

Accrington Stanley – Luton Town: Igualdad como bandera

Uno de los duelos más igualados de los que se van a analizar en esta previa. Dos equipos de la League Two, cuarto escalón del futbol inglés, se enfrentarán en busca de su pase a los dieciseisavos de final de la copa inglesa en el Wham Stadium, localizado en la ciudad que da el nombre al equipo, el 7 de enero a las 15:00.

Por un lado, como anfitrión, el Accrington Stanley, que llega tras haber dejado por el camino al Bradford City, equipo de categoría superior, venciendo por 1-2 a domicilio. En la ronda siguiente, el equipo de John Coleman goleó al Woking FC (0-3) con doblete de su delantero Kee y otro de O’Sullivan. Sin embargo, el buen juego copero de los Reds, quienes son vigesimoprimeros en su competición, donde pelean por no descender.

Los nuevos fichajes del equipo, Jonathan Edwards y Harvey Rodgers podrán participar en el encuentro tras cerrarse su llegada en forma de cesión desde el Hull City. Por otro lado, Elliot Parish, ha vuelto a los entrenamientos tras su lesión, por lo que podrá participar en el encuentro, todo lo contrario a Liam Goulding, que ha abandonado la disciplina del equipo para unirse definitivamente al Wealdstone.

Por el otro lado, los Hatters marchan sextos en la misma liga, luchando por retornar a la League One, 13 puntos por encima de su rival, a quienes ya vencieron como locales pese a jugar con un hombre menos en noviembre (1-0) gracias a un gol de Cameron McGeehan. En la FA Cup, el Luton Town no ha encontrado grandes problemas para avanzar venciendo en la primera ronda al Exeter, también de la League Two, por 3-1 y goleando por 6-2 al Solihull Moors.

Este encuentro liguero servirá para celebrar el primer aniversario de Nathan Jones a cargo del equipo a la par que podrá ser el estreno de Lawson D’Ath, quien acaba de firmar por los Hatters tras haber llegado desde Northampton Town. El centrocampista coincidió en el Yeonvil Town con su actual entrenador. Sin embargo, ni McGeehan, quien es baja por una fractura, mientras que Doyle y Danny Green son duda junto a Danny Hylton, el máximo goleador del equipo en esta competición con tres de los nueve goles.

Barrow – Rochdale: En busca de la sorpresa

La FA Cup es una verdadera caja de sorpresas, y el Barrow buscará ser una de ellas cuando reciba al Rochdale el mismo día a la misma hora que el encuentro. (07-01-2017, 15:00 hrs) en el Holker Street donde ambos equipos buscaran su pase a la siguiente ronda en un estadio que ya ha colgado el cartel de “Entradas Agotadas”

En el lado de los locales nos encontramos con el club semi profesional de la National League. Allí, los Bluebirds marchan sextos con una racha de cuatro encuentros sin conocer derrota. En la Copa, los jugadores entrenados por Paul Cox se llevaron un susto en la Primera Ronda tras empatar ante el Taunton Town, que milita tres divisiones por debajo. En la repetición, el encuentro se decantó por el Barrow por un marcador de 2-1. En la siguiente ronda, serían los BlueBirds quienes darían la sorpresa, eliminando al Bristol Rovers, equipo de la misma categoría que el Rochdale.

En el encuentro, podrá hacer su debut Jonathan Flatt, portero de 22 años que llega en caldiad de préstamo desde el Wolverhampton. Por último, Paul Cox podrá contar con toda su plantilla, ya que no cuenta con ningún lesionado ni sancionado.

El lado visitante será protagonizado por el Rochdale, equipo que se encuentra peleando en los puestos altos de la League One y que parte como claro favorito para avanzar de fase. Sin embargo, no hay que olvidar que durante la primera fase, el Maidstone United, de la misma división que el Barrow, obligó a repetir el encuentro tras sacar un empate en el primer partido

Joe Bunney, Peter Vincenti y Barry Murphy serán las bajas del equipo de Keith Hill mientras que Donal McDermott será duda debido a un resfriado.

Sutton Town – AFC Wimbledon: Vuelta a casa

El Borough Sports Ground volverá a ser sede de un encuentro que será muy especial para los aficionados del Wimbledon. Y es que, en este campo frente a este rival, jugaron su primer encuentro oficial tras su fundación en el 2002.

El Sutton Town, actualmente perdido en la mitad de la tabla de la National League, llega tras dos fases muy complicadas ante el Dartford (3-6) y ante el Cheltenham Town a quien venció por 2-1.

Por otro lado, los Dons buscarán entrar por primera vez a la cuarta fase de la FA Cup, siendo sobre el papel claros favoritos, aunque ya tuvieron que sudar la gota gorda ante el Curzon Ashton, remontando en los últimos minutos para clasificarse.

Blackpool – Barnsley: Debut copero para los Tykes

Partido desigual entre un equipo de la League Two y otro del Championship, dos divisiones separan a dos candidatos para clasificarse a la siguiente ronda. El recién descendido Blackpool actualmente buscando meterse en el Play Off de Ascenso recibe al Barnsley, que busca lo mismo para subir a la Premier League

Los costeros llegan tras dos fases tranquilas, venciendo al Kidderminster y al Brackley. Por su parte, el Barnsley, debido a su categoría, comenzará su aventura copera en esta fase.

Entre las bajas destacables está la de Marc Roberts, quien ha cumplido únicamente dos de sus tres partidos de sanción, por lo que Adam Jackson ocupará su lugar.

Wycombe United – Stourbridge: Duelo de rachas

Una tercera ronda tranquila es lo esperado para el Wycombe United que enfrentará a un equipo de tres divisiones por debajo, un partido que podría servir para que Ariel Mejia haga rotaciones y de descanso a sus jugadores tras la ajetreada semana navideña. Por su parte, The Glassboys buscarán dar la campanada y sorprender de visita a su rival

Ambos equipos llegan en un estado de forma excepcional, sumando 11 encuentros sin conocer la derrota por parte de los Chairboys y por parte del Stourbridge suman ya 13 encuentros sin perder. Una racha que se podría ver finalizada para uno de los dos equipos salvo que el empate fuerce a la repetición. Ambos equipos cuentan con sus plantillas al completo, salvo los locales, que ya no cuentan con Dominic Gape, quien finalizó su cesión y vuelve al Southampton

Con unas rondas previas más complicadas para el Stourbridge, el Wycombe no ha tenido grandes problemas para superar las fases previas del torneo.

Rotherdam United – Oxford United: Superioridad engañosa

Pese a partir como favortios debido a que participan en una categoría superior, The Millers podrían encontrar más dificultades de las que aparenta, puesto que actualmente son colistas de la Championship League mientras que sus rivales pasean por la media tabla de la League One, liga que parece ser el destino inminente del Rotherdam.

Con pocas bajas, únicamente Frecklington, quien salió con molestias en el tobillo en el encuentro frente al Leeds, además de Lee Camp y Liam Sercombe, quien se recupera de una lesión de ligamentos.

Por último, el Rotherdam se estrena en la competición mientras que el Oxford ha tenido que eliminar en las primeras rondas al Merstham y al Macclesfield, ambos equipos por goleada, anotando ocho goles en los dos encuentros.

Brentford FC – Eastleigh : Sorteo amable para The Bees

El debut del Brentford en la FA Cup esta temporada comienza, en apariencia, con un sorteo amable, designado como rival al Eastleigh, un equipo que milita en la National League, siendo considerado un equipo semiprofesional. El equipo de Dean Smith no debería tener grandes problemas para avanzar de ronda, aunque en esta competición siempre hay hueco para una sorpresa.

The Spitfire, nombre con el que se conoce al rival del Brentford, llega a este encuentro merodeando la mitad de la tabla en su división y tras haber ganado las dos fases previas en el partido de repetición. Por su parte, los locales debutan en la competición.

Alan Judge y Rico Henry seguirán fuera del equipo mientras que Jota, quien acaba de volver de una cesión del Eibar, podría empezar a contar minutos con su equipo. Por el otro lado, la plaga de bajas hace que Martin Allen solo pueda contar con 15 jugadores para visitar Griffin Park: Joe Partington sancionado tres encuentros, Ryan Clarke, Ryan Cresswell y Jaison Taylor son bajas de larga duración.

Cambridge United – Leeds United: La cola de la jornada

Para cerrar esta fase de la FA Cup, el menú se decanta por un desigual duelo entre el Leeds United, actualmente en el Championship League y luchando por volver a la Premier League, frente al equipo de la League Two, el Cambridge United, que también pelea por el ascenso. El encuentro se celebrará el lunes 9 a las 19:45.

Mientras que el histórico club hace su debut en esta competición, el Cambridge ya ha superado dos fases, anotando cuatro goles en cada una para apear al Coventry City y al Dover. Ahora, The U’s buscan dar la sorpresa ante un equipo que sobre el papel no tendría que encontrar tantas dificultades para superar esta fase

La lista de lesiones en ambos equipos es extensa, sumando entre ambos hasta siete bajas: Por parte del Leeds serán baja O’Kane y Taylor mientras que por el Cambridge son duda Halliday y Maris, mientras que son baja definitiva Keane, Corr y Elito