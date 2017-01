Previa Tottenham vs Aston Villa: un nuevo inicio

Dembélé y Clark. Foto: Premier League

Comienza la FA Cup. Comienza la competición, con mayúsculas, de Inglaterra. ¿Por qué? La respuesta es muy básica. Porque es la más bonita, la más romántica, la más mágica. El torneo donde todo, absolutamente todo, puede pasar. Es cierto que las últimas tres ediciones han sido monopolio de los "Big Ones" (Arsenal ha ganado dos y Manchester United una). Pero los finalistas también están ahí, y conjuntos como Crystal Palace, Hull City, o el propio Aston Villa, han tocado la gloria con la yema de los dedos, y quién sabe si puede volver a pasar.

White Hart Lane será testigo de un encuentro que no se puede dar esta temporada en Premier League por primera vez en los últimos 28 años. Dos clásicos que no han faltado a su cita y que ostentan, entre ambos, 15 títulos de FA Cup. Son alicientes suficientes para presenciar un gran partido de fútbol inglés como regalo de Reyes. Eso está claro.

Foto: Premier League

A no bajar de la nube

El Tottenham sigue pletórico. El conjunto de Mauricio Pochettino está firmando unas semanas de temporada de escándalo después de haber deambulado durante varios meses (tan solo ganó un partido entre octubre y diciembre). Nuevo año, nueva vida, dirán algunos. Pues en White Hart Lane ha pasado más o menos lo mismo. Los "spurs" han sido catapultados a la Champions League gracias a un magnífico estado de forma de Harry Kane y sobre todo, Dele Alli.

El futbolista del momento. No hay jugador joven más influyente en el juego que él actualmente. Marca, asiste, crea, llega desde segunda línea. Es lo más parecido a Gerrard o a Lampard que se ha visto en Inglaterra en los últimos años. No obstante, lo más probable es que no sea de la partida el domingo, aunque su aparición podría ser decisiva. Siete goles en los últimos cuatro partidos tienen la culpa.

Vincent Janssen. Foto: Tottenham

Pero los londinenses no deberían de sufrir si no juega el bueno de Dele. Pochettino puede presumir de que cuenta con todos sus jugadores disponibles por primera vez esta temporada (excepto Erik Lamela, que sigue fuera por su lesión de cadera y que se ha marchado a Italia en busca de una solución -se ha perdido los últimos 14 partidos-). Sin embargo, el técnico argentino ya ha dejado claro que su prioridad es el campeonato de liga, y otorgará mayores oportunidades a los menos habituales en la copa. Trippier, Davier, Winks o Vincent Janssen, podrían estar ante una gran oportunidad ante el Aston Villa y seguro que no querrán desaprovecharla.

La buena competición

Y lo es con las estadísticas en la mano. Los "villanos" han conseguido el pase a los octavos de final de la FA Cup en las últimas ocho temporadas (tan solo fueron eliminados por el Sheffield United en la 2014/2015) y llegaron a la final contra el Arsenal en 2014, perdiendo estrepitosamente por 4-0. No se trata de un torneo más para ellos ni mucho menos. No obstante, las cosas han cambiado. Y este año la prioridad está en lograr un puesto para los "play off" de ascenso a la Premier League, por lo que lo más probable es que Steve Bruce, el técnico inglés del Aston Villa, realice varios cambios con respecto al once titular que utiliza frecuentemente en Championship.

Jack Grealish. Foto: Premier League

Eso sí, jugadores como Westwood, Bacuna, o Hutton, saben de primerísima mano lo que es jugar contra equipos de talla mundial, y están capacitados para dar la sopresa en White Hart Lane (más sabiendo que el Tottenham no mantiene su portería a cero en un partido de FA Cup en casa desde enero de 2013. Casi nada). Jack Grealish también podría ser de la partida el domingo en busca de una buena actuación que lo ayude a redimirse. El joven jugador inglés deslumbró hace un par de temporadas a media Inglaterra, pero ha visto cómo su carrera se ha venido abajo debido a sus constantes problemas extradeportivos, y su falta de continuidad debido a las lesiones. Esta campaña lleva ya 19 partidos y tres goles. Es su año y mañana puede demostrarlo.

Partidos anteriores

Tottenham y Aston Villa se han enfrentado un total de 162 veces. Con 71 victorias para los "spurs", 56 para los "villanos", y 35 empates. El último partido entre ambos equipos fue el pasado 13 de marzo de 2016. La victoria se la llevaron los chicos de Pochettino en Villa Park gracias a un doblete de Harry Kane.

Posibles alineaciones