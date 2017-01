Mousa Dembélé: "Pochettino ha cambiado la mentalidad del equipo"

Google Plus

Mousa Dembélé y Mauricio Pochettino. Foto: Getty Images.

Las cámaras se situaban en Londres para el partido a disputar en la jornada 20 entre el Tottenham y un Chelsea que buscaría un nuevo récord de partidos ganados. Récord que hasta dia de hoy, sigue siendo del Arsenal de los Invencibles.

El Tottenham, con un gran plantel y un excelente sistema de juego, pudo frenar el poderío blue que llegaba con una racha de 13 partidos cosechando victorias. El partido terminó con un resultado de dos por cero para los de Pochettino en donde el joven inglés Dele Alli fue el autor de ambos tantos. Con este resultado, los Spurs lograros situarse en la tercera posición con 42 puntos, por encima del Manchester City y del Arsenal, con 42 y 41 puntos respectivamente.

Ante esta importante victoria que como aliciente para los Spurs, lo dejan a siete puntos de diferencia con el primer lugar, el centrocampista Mousa Dembélé cree que la victoria es fruto del cambio de mentalidad del equipo, gracias al trabajo del estratega Mauricio Pochettino.

"Creo que jugamos muy bien la última vez contra ellos también, pero ahora cuando marcamos,no nos atemorizamos, seguimos jugando la pelota y queríamos marcar el segundo gol y eso era muy importante", dijo Dembélé. Y es que los Spurs llegaban al partido con un sabor de boca amargo,tras el último partido disputado el 26 de noviembre del 2016, cuando en campo del Chelsea, los de Pochettino caían por un marcador de dos por uno con tantos de Pedro y Victor Moses. El primer gol del encuentro lo hacía Eriksen al minuto 11 del encuentro.

"Esa era la diferencia entre ahora y nuestro pasado. La última vez, y el año pasado también, marcamos y luego cambiamos nuestro juego, tratamos de jugar diferente, nos entró el pánico y perdimos el encuentro. Esta vez fuimos muy adultos. Estábamos relajados", añadió el jugador belga.

"Es uno de los mejores entrenadores del mundo"

La llegada de Pochettino al Tottenham en julio del 2014 supuso un cambio de juego al equipo. Un juego más posicional. Siempre queriendo ser los protagonistas del juego, la presión que ejerce al rival ha hecho que los de Londres tengan un juego más vistoso. Ante esto, el actual entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, también ha tenido palabras de admiración hacia el entrenador nacido en Murphy, Argentina. "Es uno de los mejores entrenadores del mundo, no solo de Inglaterra".

"En el pasado siempre tuvimos sentimientos positivos porque jugamos bien pero no ganamos. Así que estoy feliz de haber cambiado algo, tal vez en nuestra mentalidad y nuestro pensamiento", añadió. "Es otro año juntos, un año más con el manager, creo que es muy importante".

En la actual temporada 16/17, el Tottenham han tenido una mejora en cuanto a la anterior campaña, superando seis puntos de los que hace una temporada, en la jornada número 20 llevaban. Esto da indicios de una clara mejora sobre el juego individual y colectivo de los jugadores.

En cuanto a la posibilidad de alcanzar el título de Premier League, Dembélé asegura sentirse seguro para reclamar el título que en temporadas anteriores también han perseguido: "Me sentí listo la temporada pasada también", dijo. "Sabemos que fue una victoria muy importante para nosotros, creo que todo el mundo está feliz por esa victoria porque si no, sería muy difícil atraparlos", dijo el jugador. De no haber ganado los Spurs, los de Antonio Conte hubieran ascendido a 52 puntos en la tabla. Una cantidad difícil de alcanzar y superar.

"Ahora es sólo juego por juego y con la calidad que tenemos podemos hacer lo que queramos. Probamos el año pasado que podemos hacer algo. Hemos jugado muy bien en los últimos partidos y con la confianza de hoy podemos tener una buena carrera, así todo es posible", concluyó Mousa Dembélé.

Datos relevantes

Mauricio Pochettino llegó al banquillo del Tottenham en el año 2014, tras su paso por una temporada en el Southampton. Previo a su estancia en Inglaterra, fue entrenador del Espanyol desde el año 2009 hasta el año 2014.

Mousa Dembélé llegó al Tottenham en el año 2012 por una cifra de 13 millones de euros, proveniente del Fulham.

El jugador nacido en Bélgica alcanzó una Niederlandischer Meister y una Superpokalsieger con el AZ Alkmaar.