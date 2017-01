Everton - Leicester City: otra vía para jugar en Europa

Google Plus

Duelo entre Holgate y Slimani en el pasado encuentro entre ambos equipos | Premier League

Tercera Ronda de la competición copera más antigua de la historia del fútbol, y como no podía ser de otro forma es inglesa, la FA Cup. En esta ronda ya entran en liza los equipos de la Premier League a competir contra otros clubes ingleses de su misma categoría o de otra división inferior, como puede ser la Championship, League One o League Two. El sorteo ha emparejado en los treintaidosavos de final a dos equipos de la Premier League, el Everton y el Leicester City que se medirán para ver cuál de los dos puede seguir avanzando rondas en esta gran competición copera.

Por un lado, el Everton, conjunto dirigido por el míster holandés Ronald Koeman, ve en la FA Cup un camino por el cual se podría clasificar para disputar la próxima temporada competición europea si consigue alzarse con el triunfo, en este caso sería la Europa League, por ese motivo, su técnico ha declarado que se tomarán muy enserio este partido y esta competición. Los toffees se encuentran séptimos en la Premier League con 30 puntos a nueve de su rival más próximo, el Manchester United. Tienen un gol average positivo (+5) y viene de haber ganado su anterior partido al Southampton por un claro 3-0 gracias a los tantos de Valencia, Baines y Lukaku.

Ronald Koeman | Everton

Esta temporada está siendo mucho mejor para el Everton que la pasada, han cambiado de técnico y parece ser que hasta el momento el míster holandés ha dado con la tecla correcta para llevar a su equipo al objetivo principal de esta temporada, competiciones europeas. El Everton suele jugar con un 4-2-3-1 con dos pivotes defensivos y con dos extremos de mucha calidad y rápidos con el balón. Su máximo goleador en la liga inglesa es el delantero belga Romelu Lukaku con 11 tantos y cuatro asistencias.

Por otra parte, el Leicester City, entrenado por el técnico italiano que hizo historia la pasada temporada, Claudio Ranieri, se desplaza hasta la ciudad de Liverpool para medirse al Everton con la confianza de hacer un buen partido, poder seguir avanzando en la FA Cup, pero sobre todo con la mente puesta en que sus jugadores recuperen de una vez por todas la gran forma futbolística que mostraron al mundo la pasada campaña y que en esta ocasión no están ofreciendo. Los foxes se encuetran decimoquinto en la Premier League con 21 puntos y con un gol average negativo (-7).

Ranieri negando una jugada de su equipo | Premier League

El Leicester ha cambiado pocas piezas de la temporada pasada, pero la más notable fue la salida del centrocampista francés N’Golo Kanté, que se marchó traspasado al Chelsea. En su lugar vino Nampayls Mendy, que no ha tenido suerte con las lesiones y no ha podido disputar muchos minutos. Este hecho ha forzado al club inglés a buscar en el mercado de fichajes invernal un centrocampista con recorrido, resistencia y buen robo de balón, y parece ser que lo han encontrado en Wilfred Ndindi, mediocentro defensivo nigeriano de 20 años que se adecua muy bien a lo buscado por los foxes.

En los últimos 18 años estos dos conjuntos se han enfrentado entre ellos un total de 16 veces, siendo ganador en la mayoría de los casos el Leicester que cuenta con cuatro victorias, tres para el Everton, y destaca la gran cantidad de empates que se ha dado en estos partidos, un total de nueve, por lo que si en esta ocasión empataran tendría que jugarse otro partido adicional. El último enfrentamiento que se dio entre ambos salió victorioso el Everton por un marcador de 0-2 gracias a los goles de Mirallas y Lukaku.

Goodison Park | Premier League

El estadio donde se disputará este encuentro será Goodison Park, de Liverpool, que cuenta con más de un siglo de historia porque fue inaugurado en 1892 y que cuenta con una capacidad para 41.103 espectadores, por lo que se espera que la gran mayoría de sus localidades estén ocupadas para este partido.

Posibles Alineaciones