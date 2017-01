El técnico del Peterborough quiere imitar al Tottenham para ganar en Stamford Bridge

Google Plus

Grant McCann en un encuentro con los Poshs. Foto: Getty Images

David contra Goliath vuelven a verse las caras en la FA Cup, en este caso disfrazados de Chelsea y Peterborough United. El todopoderoso club inglés, líder de la Premier League recibe en Stamford Bridge a un equipo de media tabla en League One con la esperanza de que no se repita lo vivido en enero de 2015 cuando el Bradford City asaltó Londres.

Grant McCann sabe lo que es jugar en la Premier League, lo hizo en estadios con Anfield cuando en 2001 disputó unos minutos con el West Ham, equipo en que se formó y que le dio la plataforma para llegar a ser internacional en más de 40 ocasiones con Irlanda del Norte. Ahora entrena a los Posh y llega con confianza de poder sacar algo positivo de esta ronda de la FA Cup usando el ejemplo del Tottenham que hace apenas unos días consiguió cortar la racha de victorias consecutivas de los Blues.

Paul Taylor marcó para los Posh en la ronda previa. Foto: Getty Images

"No vamos a cambiar nuestro juego por el Chelsea, y aunque pueda sonar arrogante no lo es, porque es un partido de copa", explicó ante la BBC el técnico. "Va a ser muy duro y todos lo sabemos, pero la realidad es que no tenemos nada que perder", apuntó.