Derek Adams: "Vamos a disfrutar al máximo en Anfield"

Derek Adams en un entrenamiento del Plymouth. Foto: Plymouth

El Plymouth Argyle visita Anfield Road con la esperanza de que la mística de la FA Cup obre otro milagro y permita que un conjunto de League Two consida derrotar a uno de los equipo en mejor forma de todo Europa.

El Liverpool recibe al segundo clasificado del cuarto escalafón del fútbol inglés y el mensaje de Derek Adams, técnico de la Green Army ha dejado claro que van con la intención de disfrutar la experiencia. "Tenemos muchas ganas de que empiece el partido, es un magnífico día para los aficionados y todos aquellos asociados de alguna manera con el club. Los futbolistas están impacientes por saltar al terreno de juego y vamos a Anfield el domingo con la intención de disfrutar este partido", apuntó en la web del club.

"Es un día importante para todos aquellos involucrados en el club" "Siempre se aprende algo pero no creo que muchos futbolistas de este año estuvieran aquí la temporada pasada cuando jugamos la final del playoff de ascenso en Wembley, quizá dos o tres", recordó. "Tenemos que hacer las cosas exactamente igual que entonces, es un gran día, un partido importante y no es la primera vez que dirijo a un equipo en duelos como este. Ya he estado al cargo de un club ante en Celtic Park ante 60000 especadores y en la final de la FA Cup escocesa", dijo Adams.

Adams posando en las instalaciones del club. Foto: Plymouth

Con hasta 8500 seguidores del Plymouth viajando desde el sur de Inglaterra hasta el norte a Liverpool la idea de todos es clara, pasarlo lo mejor posible sea cual sea el resultado. "Mi mensaje a los seguidores es que lo disfruten. Llevamos a 35000 personas a Wembley y ahora más de 8000 a Liverpool, aunque aquí la situación es diferente porque no tenemos presión alguna por conseguir un buen resultado, algo que además nos puede ayudar. Estoy convencido que nuestros aficionados se lo van a pasar en grande", analizó.

"He estado muchas veces en Anfield, es un estadio magnífico para jugar al fútbol" Con la importancia de cada tres puntos en juego en League Two donde están buscando el ascenso que se les negó la temporada pasada, Adams dijo: "Esto nos da un descanso de la acción de cada semana y es algo diferente sin tanta presión, es divertido poder jugar por placer. Los aficionados nos dan alas cada semana cuando viajamos lejos de nuestro estadio y se les oye más que a los seguidores locales muchas veces. Cuando nuestros fans empiecen a cantar los jugadores se animarán en un partido con todo vendido. Ya he estado en Anfield en el pasado y es un estadio magnífico para jugar al fútbol".

"Cada partido en el que hemos jugado esta temporada hemos sido favoritos, así que la presión ha sido máxima. Este fin de semana podemos jugar de una manera diferente, será bonito", finalizó diciendo el técnico del Plymouth.