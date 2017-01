Giroud también se apunta a la FA Cup

Con el nuevo año también es tradicional la vuelta de una de las copas más relevantes en el mundo futbolístico. El Arsenal volvía a encontrarse con la FA Cup, su competición fetiche en los últimos años, viajando a Preston para enfrentarse a su primera piedra en el camino de volver a reinar en esta competición. Con un estadio de Deepdale dividido entre aficionados de los dos equipos pero apretando muchísimo por los locales, los Gunners tuvieron enfrente a un equipo que les hizo sufrir más de lo deseado fundamentado, sobre todo, en una muy mala primera parte del equipo de Arsène Wenger.

El Arsenal tarda en entrar al partido y Robinson se lo hace pagar

El espectáculo de la FA Cup provoca que estos clubes de categoría inferior tengan la oportunidad de enfrentarse a grandes clubes y, jugando en Deepdale, el Preston iba a dejar a un lado esa diferencia de potencial para amenazar al Arsenal desde los primeros instantes del encuentro. Pronto avisarían a Ospina de sus intenciones y con una llegada por la derecha asustaron con un disparo lejano. El club se vio capaz de dar la sorpresa desde el primer instante y con un gran pase filtrado a la espalda de Gabriel para Hugill, el brasileño falló en su intento de despeje golpeando el balón en el delantero del Preston de forma que el rebote iría a parar a los pies de Callum Robinson, que batiría al portero colombiano por bajo para adelantar en el marcador a su equipo. Wenger se cabreaba por la acción en el banquillo pero el equipo Gunner confirmaba sus problemas fuera de su estadio una vez más.

Deepdale presentó un gran aspecto para el encuentro | Foto: Preston North End

El golpe en los primeros diez minutos sirvió para que el Arsenal despertara y se echara al ataque en busca de asediar a los locales. Lucas Pérez fue el primero en disparar a puerta tras una buena combinación con Olivier Giroud. El español se mostró con un carácter impetuoso desde que entró en el campo siendo el jugador que más se estaba dejando ver. Estaba siendo Alexis Sánchez y seguro que sus compañeros desearían que se encontrase esa noche tan enchufado como se ha mostrado el chileno durante lo que va de temporada. Aún así el Preston seguía teniendo presencia en el área de Ospina. Encabezados principalmente por el goleador de la noche, conseguían pillar a la contra a los londinenses y Robinson estuvo a punto de volver a marcar tras un gran centro de Hugill, pero Ospina lo impidió en esta ocasión.

El partido de Gabriel estaba rondando la mediocridad. El brasileño rompió un fuera de juego habilitando a Robinson para que llegase hasta línea de fondo y su pase de la muerte hacia Hugill no encontró rematador cuando Ospina estaba ya casi batido. El Arsenal estaba sufriendo muchísimo. Pearson estuvo a punto de sorprender al guardameta colombiano con un disparo lejano pero consiguió desviar a córner. Otro que estaba sufriendo mucho era Maitland-Niles, hoy ocupando el lateral derecho, y estaba viéndose superado en muchas ocasiones por McGeady y Cunningham.

Iwobi y Gallagher pugnan por un balón durante el encuentro | Foto: Arsenal

Por fin llegaba la primera gran ocasión para el Arsenal de la mano de Aaron Ramsey que se internó en el área hasta plantarse delante de Maxwell, habilitado en un principio por un gran gesto técnico de tacón de Giroud, pero no consiguió disparar desperdiciando la ocasión. Poco después Iwobi iba a dejar solo ante el portero a Giroud con la duda de si estaba en fuera de juego o no. El árbitro no lo interpretó pero su disparo, con Maxwell vendido, se iba incomprensiblemente fuera. Los Gunners estaban metiendo el suficiente miedo en el cuerpo al Preston en apenas dos minutos, pero eso no era suficiente.

De hecho Johnson tuvo una ocasión clarísima cuando, con una gran maniobra de Robinson enviando el balón por encima de él, conseguía plantar delante de Ospina a su compañero y, cuando ya estaba batido, Nacho Monreal conseguía sacar el balón. Pronto replicaría el Arsenal por medio de un gran cabezazo de Aaron Ramsey llegando desde atrás pero Maxwell estuvo hábil de reflejos y despejó el balón. Los Gunners comenzaban a empujar más seriamente, pero por el momento no merecían mucho más el gol del empate que el segundo para los hombres de Simon Grayson.

Reacción Gunner con Giroud de nuevo como protagonista

El Arsenal parece que salió decidido en la segunda parte a darle la vuelta al encuentro, una actitud totalmente distinta a la de la primera mitad. Una buena jugada colectiva terminaba en pies de Alex Iwobi que asistía a Ramsey en la frontal del área y su disparo se colaba en la portería de Maxwell. El galés empataba el encuentro con su primer gol de la temporada, un jugador al que Wenger necesita por su gran faceta de creador de goles. Los londinenses dejaron patente durante los primeros cinco minutos que iban a tratar de dominar y seguían llegando. Lucas Pérez estuvo a punto de cabecear un buen centro de Giroud que bien podía haber supuesto la remontada de los visitantes.

Aaron Ramsey marcó el primer gol de la temporada | Foto: Arsenal

El partido comenzó a calentarse entre los jugadores. Una entrada muy fuerte de Cunningham sobre Lucas Pérez que supuso la amarilla para el jugador del Preston abrió el frente de batalla. Después Giroud pidió una agresión de Clark, pero el árbitro no vio nada. En la siguiente jugada, Gabriel pateó a Pearson por detrás cuando pugnaban por un balón, acción que también significó la amarilla para el brasileño.

Volviendo al fútbol, Mustafi estuvo a punto de adelantar a su equipo con un gran disparo anticipándose en un córner al primer palo, pero Maxwell reaccionó rápido y atajó el balón en dos tiempos. El que sí consiguió meter el balón dentro de la portería del Preston fue Olivier Giroud tras un gran centro de Lucas Pérez, pero el francés estaba en fuera de juego y el gol no subió al marcador.

Monreal evitó el segundo gol del Preston bajo palos | Foto: Arsenal

Wenger buscaría la solución en Danny Welbeck, que regresaba tras su larga lesión para disputar los últimos 10 minutos del encuentro bajo la mirada de un Gareth Southgate seguramente contento por ver su vuelta de cara a su posible contribución a la selección. Iwobi tomaría la iniciativa de la búsqueda a la desesperada de un gol que permitiera al Arsenal clasificarse para la siguiente ronda, y evitar el Replay, con una buena jugada individual que terminó con un disparo desde fuera del área que Maxwell atrapó sin muchas dificultades.

Pero esta temporada el Arsenal tiene un jugador más decisivo que nunca. Olivier Giroud volvió a aparecer un día más para poner por delante a los Gunners. En una gran jugada de Lucas Pérez que se internó en el área hasta la línea de fondo consiguió dejar de tacón el balón al francés para que batiese a Maxwell. El delantero galo suma su noveno gol en la temporada, que a estas alturas puede parecer poco, pero todos ellos han tenido una trascendencia impresionante debido a que siempre han sido en los últimos minutos o para suponer una victoria. Wenger blindó al equipo dando entrada a Holding y a Reine-Adelaide para los últimos cinco minutos de encuentro. De esta forma el Arsenal conseguía la victoria y la clasificación para la siguiente ronda sufriendo más de lo deseado por un Arsène Wenger al que volvió a salirle su ángel de la guarda particular, Giroud.