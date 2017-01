Rooney hace historia y el Manchester United arrasa en la FA Cup

La FA Cup arrancaba para los equipos de la Premier League y de la Championship. Old Trafford albergaría un partido de ambos representantes: Manchester United vs. Reading. Los red devils llegaban con la intención de clasificarse y avanzar a la siguiente ronda para revalidar este título conseguido la temporada pasada con Van Gaal en la final frente al Crystal Palace. Los de capital no iban para hacer turismo a Manchester y querían dar la sorpresa. No obstante, sus sueños se quedaron en solo eso, sueños.

Uno de los alicientes del partido era la vuelta de Japp Stam a Old Trafford. El holandés defendió la camiseta de los diablos rojos en el mejor momento de su carrera y el ex central, ahora dirigiendo a los royals, no supo transmitir su contundencia a sus jugadores.

A diferencia del Reading, Mourinho introdujo rotaciones en su once titular y daba descanso a jugadores como De Gea, Ander Herrera, Pogba e Ibrahimovic. Sus sustitutos cumplieron con nota y ayudaron a su equipo a pasar de ronda.

Martial se reivindica y Rooney hace historia

El Manchester United tuvo su primera ocasión a los treinta segundos con un disparo de Rashford que se fue rozando el poste. Al minuto y medio ya sumaba su segunda ocasión, cuyo autor fue Rooney. El inglés portaba el brazalete de capitán y ya avisaba al arquero del Reading. En los once hombres que conformaban el equipo titular aparecía el nombre de Anthony Martial. Sonó para salir este mercado invernal pero después de la gran actuación de hoy, el francés se ganó seguir en los red devils. Aprovechó y de qué forma los minutos que tuvo.

En el minuto siete, el extremo galo fue crucial en el primer gol tras marcharse de dos defensores en una jugada individual. Después de brillar, pasó el balón Mata que con un centro chut conectó con Rooney y que con un toque surrealista, con la rodilla, abrió la lata para hacer el primero en el marcador.

Con este gol, Rooney igualaba al máximo goleador del Manchester United, Bobby Charlton. Ambos delanteros se posicionan con 249 goles y Rooney se convirtió en leyenda al anotar el primer gol contra el Reading.

Rooney hace historia con el Manchester United | Foto: Manchester United

Aquí no terminó el recital del Martial. No contento con hacerle un roto a la defensa del Reading el '11' del Manchester United seguía encarando a su lateral para buscarle las cosquillas a los londinenses. A los quince minutos su premio llegaría. Con la habilidad de un extremo diestro que juega en la banda izquierda puso el balón pegado al palo largo para hacer el 2-0.

Rooney y Martial fueron los mejores en el primer tiempo | Foto: Manchester United

El único percance que sufriría el Manchester United sería cuatro minutos más tarde con la lesión muscular de Rojo por la acumulación de partidos. Mientras, el Reading no conseguía tocar el balón mientras estaba siendo aplastado.

Rashford sentenció y Schweinsteiger volvió a jugar

El ritmo de los pupilos de Mourinho bajó para no hacer más sangre a un debilitado Reading. La afición del Manchester United esperaba ver el segundo gol de Rooney que lo hiciese ser máximo goleador del Manchester United en solitario. Tuvo varias ocasiones pero no estuvo fino a la hora de introducir el balón al fondo de las mallas.

El que sí estuvo acertado fue el joven Rashford. Hizo el 3-0 en un mano a mano con el guardameta del Reading. Hizo su doblete para cerrar un partido redondo. El tanto vino precedido por un error garrafal del cancerbero del equipo de Londres. Al Habsi intentó salir con el balón controlado y Rashford, pillo, le robó la cartera para marcar a placer el 4-0.

Rashford firmó un doblete en el partido ante el Reading | Foto: Manchester United

Old Trafford además disfrutar unos quince minutos de la vuelta del alemán Schweinsteiger. El centrocampista germano, marginado a principios de la temporada, fue recibido con una calurosa y sonora ovación por parte de su afición.

Schweinsteiger volvió a sentirse futbolista | Foto: Manchester United

No le pudo ir mejor el partido a José Mourinho tras clasificarse para la siguiente ronda. Ahora el portugués solo piensa en su partido ante el Liverpool el próximo fin de semana. El equipo está en una buena dinámica y sigue por el buen camino para cerrar una gran segunda vuelta.