Bilic: "No fuimos lo suficientemente buenos"

Bilic en el partido de FA Cup ante el City / Foto: West Ham United

El Manchester City consiguió avanzar en la FA Cup gracias a un buen partido en el Olímpico de Londres, donde pasaron por encima del West Ham, ganando a estos por un contundente 0-5. Slaven Bilic, entrenador de los locales, admitió la superioridad del City, afirmando que su equipo no fue "lo suficientemente bueno". El resultado fue muy abultado, y al entrenador croata le molesta este resultado, ya que su equipo pudo empatar el encuentro tras el primer gol. El Manchester City supo aprovechar esta situación según Bilic, ya que para el entrenador local, el City tiene "suficiente calidad" como para aprovechar el espacio que generaban los londinenses.

Bilic siguió con su comparecencia afirmando que el partido que realizó su equipo ante el Manchester City se queda "muy lejos" del buen papel que hizo su equipo pese a caer ante el Manchester United. El entrenador croata estaba profundamente desilusionado, ya que el partido se fue al descanso con 0-3, resultado que para Bilic era "un partido perdido". La cosa no quedó ahí, ya que en el descanso, pese a verse ya eliminado de la FA Cup, Bilic animó a su plantilla, pidiéndoles al menos un gol o que no encajasen más. Finalmente su equipo no cumplió ninguna de sus dos instrucciones, dejando a Bilic "muy desilusionado", según el propio entrenador "Hammer".

El técnico del West Ham terminó su comparecencia hablando su próximo partido. Este encuentro enfrentará al West Ham contra el Crystal Palace. Bilic afirmó que su equipo intentará "recuperar la confianza" que perdieron ante el Manchester City. El entrenador croata no dudo en volver a poner como ejemplo el mal partido de su equipo, poniendo este encuentro como el principal causante de esta perdida de confianza, ya que para Bilic fue esta jornada de FA Cup una "mala noche". Aún así, no se olvidó de animar a sus jugadores poniendo tambien ejemplos de lo bien que pueden hacerlo como equipo, recurriendo a su reciente partido ante el Manchester United, donde consiguieron defender bien con 10. Sin duda, el West Ham deberá tomar este ejemplo para conseguir remontar un año 2017 que ha empezado de mala manera para los "Hammers", ya que han perdido sus dos encuentros en este año.