El jugador del Norwich, Harry Toffolo, seguirá cedido en el Scunthorpe hasta final de temporada

El joven jugador del Norwich, Harry Toffolo, seguirá cedido en el Scunthorpe hasta final de temporada |Foto: Scunthorpe

A la tercera puede ir la vencida. Eso es lo que pensarán los aficionados del Scunthorpe si ven la clasificación de su equipo, y es que, parece que, este puede ser el año del ascenso de los Irons a Championship. La veteranía de sus jugadores, mezclada con la juventud puede ser la pócima perfecta para lograrlo. Uno de los jugadores más destacados de este equipo y que puede ayudar al acenso es el joven Harry Toffolo que hace unos días renovó su cesión con el equipo de Graham Alexander.

El prometedor defensa del Norwich City de 21 años, y que actualmente milita en el Scunthorpe, equipo de League One, Harry Toffolo, ha prolongado su cesión, que expiraba este mes de enero hasta el mes de junio.

Harry Toffolo seguirá ligado al Scunthorpe hasta junio Harry Toffolo es una de las mayores promesas del Norwich City, sin embargo, los canaries todavía no pueden darle los minutos necesarios para continuar su progresión, por lo que, el pasado mes de agosto fue cedido al Scunthorpe United para seguir formándose.

Harry Toffolo durante un partido con el Scunthorpe | Foto: Scunthorpe United

El gran rendimiento de Harry Toffolo en los Irons ha hecho que, tanto los directivos del Norwich como los del equipo del noreste de Inglaterra hayan decidido que continúe otros seis meses en el Scunthorpe para seguir adquiriendo experiencia.

Dueño de la banda izquierda del Scunthorpe

Harry Toffolo se ha hecho dueño y señor de la banda izquierda de Glanford Park. Ha disputado un total de 14 encuentros con los Irons, y únicamente una lesión, a mediados de octubre, le ha privado de jugar más encuentros con el Scunthorpe.

Graham Alexandre sabe que el lateral puede ser un gran activo para el equipo, su polivalencia a la hora de sumarse al ataque ha contribuido, en parte, a que los irons se encuentren actualmente en la segunda posición liguera.

Un lateral de largo recorrido

Una de las virtudes del joven inglés de 21 años es su capacidad para subir al ataque. Toffolo, se caracteriza por ser un lateral de largo recorrido, y es que, no duda en subir al ataque cuando tiene la mínima oportunidad.

Toffolo celebra un gol con el Scunthorpe el pasado sábado |Foto: Scunthorpe United

De sus botas han salido tres asistencias esta temporada y un gol el pasado sábado ante el Bury en el partido correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup, donde los irons vencieron por 3-2.

Con los ojos puestos en el ascenso