Stam tras el United - Reading: "Aprenderemos de una experiencia como esta"

Google Plus

Stam y Mourinho en el partido de FA Cup entre sus conjuntos / Foto: Reading FC

La lógica se impuso en Old Trafford con la victoria del Manchester United por 4-0 ante el Reading en la FA Cup, competición en que la lógica en los resultados no siempre sirve. Stam, entrenador del Reading, decidió tomarse con filosofía la derrota de su equipo, pese a que afirmase el holandés que "odia perder". "Aprenderemos de una experiencia como está", afirmaba el técnico holandés, que proseguía declarando que "se aprende más" con una derrota. El técnico no se quedó ahí, ya que afirmó que los jugadores que consiguen aprender de estas experiencias pueden ser considerados buenos jugadores.

Stam en su rueda de prensa analizó el papel de su equipo en el partido, declarando que los dos goles en los primeros 15 minutos penalizaron mucho a los "Royals". "Si juegas contra un equipo como el United, debes ser agresivo desde el comienzo", lamentaba el técnico holandés. Stam no dudó en elogiar a su ex equipo en su etapa como jugador, declarando que su calidad puede ponerlo "muy difícil" a los rivales. El técnico del Reading también destacó que su equipo perdió la concentración defensiva, provocando esto que el United les hiciese "daño", según el holandés. Aún así, Stam también destacó ciertos aspectos positivos de su equipo en este encuentro, declarando que consiguieron presionar bien arriba en algunos momentos y que consiguieron tener el balón "un poco más" que el United en algunas partes del segundo tiempo. Pese a ello, el técnico holandés lamentó que Rashford, bi-goleador en el partido (ambos goles en El Segundo tiempo), fastidiase su táctica. "Cuando juegas a tener el balón te arriesgas a dejar espacios atrás", declaraba en referencia a los goles del joven inglés.

El holandés acabó su comparecencia hablando sobre su equipo, declarando que al jugar con un estilo propio, están creciendo como club. "La temporada pasada el Reading acabó décimo séptimo, en esta temporada a vamos terceros", afirmaba Stam. El técnico también remarcó las diferencias que hay entre United y Reading, afirmando que no podía estar decepcionado con su equipo.