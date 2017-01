Wenger: “Desde el inicio de la temporada hemos tenido muchasremontadas y goles en los últimos minutos”

Arsène Wenger durante el encuentro | Fotografía: Arsenal

Parece ser que el Arsenal va a ganar mientras que Giroud siga con la capa de héroe. El francés volvió a vestirse como un personaje de ficción para dar la victoria a su equipo cuando restaban dos minutos para el final. Lo cierto es que el equipo de Londres jugó con fuego a lo largo del tiempo reglamentario y estuvo a punto no solo de forzar el partido de desempate, sino de caer eliminado en el campo del Preston North End. Un equipo que, sin ir más lejos, recibió las felicitaciones de Arsène Wenger en la sala de prensa. El francés, encantado con el juego de su rival, destacó su “organización, inteligencia y velocidad en las transiciones”, además de admitir que pudieron quedar fuera en la primera mitad, cuando los locales tuvieron muchas opciones de hacer el segundo tanto.

"Tenemos un nivel superior y fuimos dominados en la primera parte"

“Estábamos cabreados en el descanso. Tenemos un nivel superior y fuimos dominados en la primera parte. El Preston tuvo opciones y creo que no estuvimos en el ritmo que exigía el partido”, añadió un entrenador que no quería verse en la situación de “quedar fuera de la FA Cup”. En cuanto al resumen del encuentro, tiene claro que la segunda mitad fue totalmente Gunner, pero espera no tener que remontar más encuentros por el riesgo que ello implica: “Desde el inicio de la temporada hemos tenido muchas, muchas remontadas y muchos goles en los últimos minutos”.

A nivel individual, dos nombres sobresalieron entre la gran cantidad de cambios que presentó el Arsenal en el once inicial. El primero fue el de Olivier Giroud, uno de los jugadores más determinantes de la temporada de los londinenses. Parecía haber perdido el sitio, pero lo está recuperando a base de goles. El que marcó en esta eliminatoria de la FA Cup no ha sido de tan bella factura como los últimos que ha anotado, pero sí que tuvo entre medias un taconazo, el de Lucas Pérez, uno de esos cambios. Wenger, como no podía ser de otra manera, tuvo que deshacerse en elogios hacia su delantero más en forma: “Ha anotado muchos goles recientemente. En este equipo todos contribuyen. No se trata de once que están en buena forma”. El premio lo encontró el internacional por Francia no solo en ese tanto, sino en su capitanía, algo por lo que fue preguntado su compatriota: “Me gusta rotar la capitanía. Ha pasado por un periodo malo porque no jugó, pero mantuvo su enfoque y trabajó mucho, así que creo que ha demostrado cualidades para el liderazgo”.

El otro nombre propio fue el de Welbeck, que volvió a los terrenos de juego tras estar lesionado un gran periodo de tiempo. El inglés sustituyó a Oxlade-Chamberlain a siete minutos para el final, tiempo más que suficiente para crear ocasiones de peligro. Wenger, muy dado a no correr riesgos con este tipo de jugadores que regresan tras lesión, tiene claro que no va a arriesgar con él durante los siguientes encuentros.