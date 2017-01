Giroud: “Tenemos que empezar los partidos mejor”

Giroud celebra su gol con el Arsenal | Fotografía: Arsenal

De nuevo, el gran protagonista de la victoria del Arsenal volvió a ser Olivier Giroud. El francés está viviendo una temporada extraña como pocas, pues empezó siendo un suplente de garantías y ha terminado convirtiéndose en el hombre más en forma tras recuperar el puesto de delantero centro. De nuevo un gol suyo a escasos minutos para el final certificó una remontada agónica ante un equipo de Championship que sorprendió a propios y extraños. La intensidad con la que se plantó en el terreno de juego el Preston North End les pasó factura en la segunda mitad, cuando un gol de Ramsey al poco de iniciar los segundos cuarenta y cinco minutos y el ya mencionado de Giroud, dieron el pase a la siguiente ronda a los de Londres.

"No fuimos el Arsenal, así que queríamos mostrar algo más en la segunda mitad"

Tras el partido, el ariete francés tuvo que atender a los medios de comunicación no solo por haber sido el gran protagonista de la tarde, sino por haber estrenado capitanía, algo que le dio Wenger como premio por no desfallecer en los momentos más bajos de este curso 2016/2017. Tomando la palabra del vestuario, Giroud pone deberes para los próximos encuentros: “Tenemos que empezar los partidos mejor. Hemos querido iniciar el partido mejor que contra el Bournemouth pero, por desgracia, nos sorprendieron con su compromiso”. Además, acepta que, por momentos, “no fue el Arsenal” el equipo que se esperaba sobre el terreno de juego: “Nos sorprendieron, sí. No sé, pero pusieron mucha intensidad en los duelos y el equipo quedó golpeado físicamente. No fuimos el Arsenal, así que queríamos mostrar algo más en la segunda mitad”.

Finalmente, alejado de reavivar una polémica que parece ya zanjada, la que está relacionada con su celebración en el último tanto ante los Cherries en la última jornada liguera, Giroud dice no “querer hablar de eso” y sí “sobre el equipo, el trabajo y lo hecho sobre el terreno de juego”, algo que considera “lo más importante”. Queda por ver si lo que sucede sobre el verde deja de hacer sufrir tanto a unos aficionados que siempre tienen que celebrar en los últimos minutos.