Ramsey: "Lo mejor fue demostrar de lo que éramos capaces"

Ramsey durante el partido de FA Cup | Fotografía: Arsenal

Uno de los beneficiados de las rotaciones que hizo Wenger en esta etapa de la FA Cup fue, sin lugar a dudas, Aaron Ramsey. El galés volvió a ser titular con su equipo y demostró que ya está adaptado tras pasar por unos problemas físicos que le han hecho perderse una gran cantidad de partidos. Además, su participación con el equipo fue de nota, pues empató el encuentro con un gran disparo desde la frontal cincuenta segundos después del inicio del segundo tiempo. Tras el partido, atendió a los medios de comunicación para centrarse en lo mismo que su compañero Giroud y su entrenador Arsène Wenger, el gran desempeño de un Preston North End que dejó en evidencia al Arsenal durante la primera parte: “Fue un inicio de partido duro. He jugado en Championship y sé lo difícil que son todos los equipos con los que juegas. Simplemente no pudimos igualar su nivel de compromiso, parecían primeros en todo. Lo mejor para nosotros era salir en la segunda parte y demostrar de lo que éramos capaces”.

Este cambio de actitud, según ha desvelado el centrocampista, no vino tras unas duras palabras del técnico francés en el vestuario durante el tiempo de descanso: “No hubo duras palabras, todos nos dimos cuenta de que no era bueno ni para nosotros ni para el club. Así que fue ahí donde logramos hacer una buena segunda parte”. No obstante, y a pesar de haber logrado la victoria, tiene claro que “hay que comenzar los partidos mejor” para no sufrir tanto en cada triunfo.

Sobre su gol: "Nos dio impulsó para seguir adelante y conseguir un buen resultado"

En cuanto a su gol, el primero que anota en este curso, resalta la importancia que ha tenido para el equipo, lejos de quedarse con su beneficio personal: “Estoy feliz de que haya entrado, porque nos dio impulsó para seguir adelante y conseguir un buen resultado”. Cree clave, además, ese deseo de ir a más, ya que un partido de desempate, tras esta vorágine de encuentros navideños en los que ha estado inmerso el Arsenal, hubiera provocado un desgaste innecesario en una plantilla que, además de disputar los encuentros de Premier League, sigue inmersa en la UEFA Champions League.