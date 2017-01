Pulis tras la eliminación en la FA Cup: "No lo vi venir"

Pulis durante el encuentro de copa. Foto: West Brom

Semana de FA Cup en Inglaterra, semana de sorpresas. Muchos equipos de Premier League han quedado eliminados ante rivales de inferior categoría y el West Bromwich Albion tiene un lugar en dicha ignominiosa lista.

El Derby County consiguió superar el gol inicial de Matt Phillipps y dejar helado a los asistentes a The Hawthorns, incluido a su técnico, Tony Pulis, que tras el partido declaró no esperarse semejante desenlace. "No lo vi venir. Incluso después de su segundo gol creo que hicimos más que suficiente para no terminar perdiendo el partido. Creo que les avasallamos en algunas fases del partido, tuvimos unos 60 centros al área y unos 30 disparos aunque no tengo claro cuantos a puerta, pero las estadísticas muestran que merecimos la victoria", analizó el galés.

"Las estadísticas muestran que merecimos la victoria" "En un partido de copa necesitas jugar con el freno echado y un poco de suerte. El Derby defendió de manera heróica y eso no se lo puedes discutir, pero nosotros estamos muy decepcionados porque los jugadores dieron absolutamente todo lo que tienen", dijo Pulis.

Bent celebrando el tanto del empate. Foto: Getty Images

A la hora de analizar al rival el preparador de los Baggies no dudó en explicar que sus rivales en la tarde del sábado son en realidad un equipo de Premier League: "Tienen una gran plantilla, son un buen equipo pero sigo pensando que jugamos mejor. Necesitamos un poco de suerte en el último tercio pero no la tuvimos aunque creo que mostramos el espírutu y determinación necesario para ganar. Cuando tienes 60 centros al área y tantas oportunidades esperas ganar".