Hughes tras la eliminación: "Tenemos lo que nos merecemos"

Hughes durante el encuentro ante los Wolves. Foto: Stoke City

El Stoke City ha sido uno de los protagonistas negativos de una jornada copera en Inglaterra plagada de sorpresas. Los Potters cayeron como locales ante un equipo de inferior categoría como es el Wolverhampton Wanderers que sacó un merecido 0-2 del Britannia Stadium.

Tras el encuentro Mark Hughes se plantó muy enfadado en la rueda de prensa y no dudó en criticar a los suyos y alabar al rival: "No merecimos absolutamente nada de este partido para ser completamente honestos. Empezamos del partido de una manera muy pobre, terrible, y aunque teníamos un equipo muy potente sobre el terreno de juego no entramos con la mentalidad adecuada".

Doherty hizo de falta el primero del partido. Foto: Stoke City

"Necesitábamos ser más agresivos, haber comenzado con el pie derecho y dar un golpe sobre la mesa cuando ellos se adelantaron, pero no conseguimos reaccionar. Por desgracia por nuestra poca capacidad de sacudir un poco las cosas ellos consiguieron marcar muy fácilmente el primer gol y tener un partido sencillo desde el comienzo", analizó con dureza el galés.

"Ellos también tuvieron suerte pero hay que darles todo el mérito del mundo" "No conseguimos salir concentrados en un partido tan importante y les pusimos las cosas muy fáciles y rápidamente identificaron nuestros puntos débiles. En la segunda mitad hicimos algunos cambios importantes y tuvimos más determinación pero ya era demasiado tarde y estábamos persiguiendo un resultado imposible", criticó a los suyos.

Sin embargo como equipo de Premier League que es el Stoke la realidad es que consiguieron poner en bastantes apuros al arquero rival, aunque no consiguieron ver puerta en ningún momento: "Siendo sinceros, ellos también tuvieron su cuota de suerte porque su portero tuvo que hacer cuatro o cinco paradas importantísimas, así que también tenemos eso". "Pero no quiero quitarles ningún mérito porque han hecho un gran partido y han venido a nuestro estadio para robarnos la eliminatoria, así que les deseamos toda la suerte del mundo en el resto del torneo", finalizó diciendo con clase.