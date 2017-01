El Chelsea recupera a Aké de su cesión en el Bournemouth

Aké celebrando su tanto al Southampton. Foto: Bournemouth

Diez partidos esta temporada le han servido a Antonio Conte para darse cuenta del potencial de Nathan Aké, que ha aprovechado al máximo su cesión este curso en el Bournemouth.

El central holandés regresa al Chelsea que ha decidido acortar su préstamo en el sur tras anotar tres goles en los menos de mil minutos disputados con los Cherries, convirtiéndose en una pieza indiscutible en el esquema de Eddie Howe.

Aké ya ha disputado 550 minutos con el Chelsea El polivalente futbolista ha conseguido consolidarse como un rápido marcador en el centro de la defensa a pesar de sus inicios como carrilero zurdo. Titular en los últimos ocho partidos los Blues han decidido darle la oportunidad de triunfar a los 21 años.

Aké en su etapa con el Chelsea. Foto: Chelsea

Aké sin embargo no es uno de los múltiples desconocidos que tiene cedidos el Chelsea por todo el mundo pues ya ha tomado parte en 12 partidos con la camiseta del primer equipo, aunque no ha disputado más de 550 minutos oficiales de fútbol.

Entre Terry, Ivanovic y Zouma no han disputado 1000 minutos este curso Antonio Conte ha conseguido impresionar al mundo con su sistema de tres centrales donde César Azpilicueta ha conseguido reconvertir su posición en un rol similar al que podría ocupar Aké. La realidad es que el técnico italiano, al igual que en sus días en la Juventus, apenas ha dado oportunidades a aquellos fuera del once habitual, forzando las marchas de Oscar y Mikel a la Super Liga China. Las lesiones de Kurt Zouma y John Terry (que regresarán en esta ronda de la FA Cup ante el Peterborough) han hecho que David Luiz y Gary Cahill sean siempre los acompañantes del español, con Ivanovic como único recambio posible. El serbio sin embargo no ha llegado aún a los 600 minutos y ahora tiene en Aké a otro duro competidor por un puesto en el once.

Un hueco en la zaga Cherrie

En el comunicado emitido por el Bournemouth agradecían a Aké los servicios prestados en estos siete meses, pero sus aficionados temen al haber perdido a uno de sus pilares este curso. Encuentros como el del pasado día 3 ante el Arsenal o el del Liverpool hace un mes demuestran que a los Cherries les falta un hombre con peso atrás capaz de controlar el ritmo y tempo del partido, capaz de parar el reloj y matar el duelo, y desde Inglaterra se apunta que el sustituto ya estaría elegido.

Según afirman fuentes cercanas al club costero, el Chelsea estaría planteándose enviar cedido a John Terry al sur en busca de minutos que le hagan recuperarse de su lesión y poder optar a un último gran contrato en el extranjero.