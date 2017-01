Speroni se convierte en el futbolista con más partidos disputados en la historia del Crystal Palace

Speroni en un encuentro la temporada pasada. Foto: Crystal Palace

Los encuentros de FA Cup sirven en muchas ocasiones para que los equipos de la Premier League puedan dar minutos a los menos habituales, pero en la tarde del sábado y en el caso del Crystal Palace sirvió para vivir un momento histórico.

Julián Speroni disputó su primer encuentro esta temporada ante el Bolton Wanderers de League One, y aunque su equipo no pudo ganar el argentino se convirtió en (más aún si cabe) leyenda viva del club del sur de Londres. Consiguió disputar su encuentro 389 y superar así a John Jackson como el futbolista con más partidos disputados en la historia del Crystal Palace y lo pudo hacer dejando su puerta a cero.

"Nunca imaginé esto cuando firmé en 2004" "No me lo puedo creer aún, es un honor increíble. Nunca imaginé que podría llegar a este número cuando en 2004 firmé por el Crystal Palace y el simple hecho de que aún esté aquí ya es impresionante. Es una verdadera bendición, lo he dicho más veces en el pasado pero es verdad, trabajar aquí con esta gente, compañeros, cuerpo técnico y gente del club es una auténtica bendición, no tengo palabras", dijo emocionado el veterano arquero tras el partido.

Speroni realizando una atajada ante el Bolton. Foto: Crystal Palace

Con la de ayer por la tarde Speroni deja de momento su marca en 108 porterías a cero, algo que además le añade un punto especial a la ocasión: "Ha sido una forma de hacer el día perfecto, aunque por desgracia no pudimos ganar. Tenemos muchas ganas de poder jugar el replay en casa". "Siempre da más confianza dejar la puerta a cero y sube la moral del equipo entero porque no es solo gracias al buen hacer del portero o de la defensa, todo el equipo defendió y ayudó atrás. Necesitamos dejar la portería a cero en más ocasiones y esperamos que en los próximos partidos podamos mejorarlo", analizó.