Klopp, sobre el Plymouth: "Hicieron lo posible por llegar al replay"

Jürgen Klopp durante el partido ante el Plymouth. | Foto: www.liverpoolfc.com

El Liverpool no pudo superar la tercera ronda de FA Cup, la primera en la que participaba, en el primer partido. Tras empatar a cero con el Plymouth Argyle, Jürgen Klopp no parecía demasiado contrariado con lo sucedido: “Fueron muy disciplinados. No hubo un partido abierto, y no demasiadas ocasiones. Ellos hicieron todo lo posible por forzar el replay”.

También tuvo críticas para su equipo. Los Reds, que plantearon el partido en Anfield con una alineación sorprendente para lo que se había visto en la temporada, no pudieron sobrepasar la muralla del Plymouth: “Podríamos haberlo hecho mejor, al 100%. Era difícil, en la primera parte perdimos la paciencia, hacíamos cambios de banda en momentos erróneos, no los hacíamos en los momentos que debíamos hacerlos… Necesitábamos estar bien y ser pacientes en situaciones como estas, pero es el mayor reto en fútbol, romper equipos defensivos. Deberíamos haber tenido más velocidad, no lo hicimos suficiente, pero es como fue. Como entrenador, tomas decisiones, vosotros –la prensa- podéis criticarlo, pero pensé sobre ello antes del partido”.

La actitud del Plymouth no terminó de convencer a Klopp. El entrenador del Liverpool esperaba más de su rival: “Está claro que somos el Liverpool y ellos el Plymouth, pero esto es el fútbol, estas cosas pasan. No es el resultado que queríamos obviamente, pero no es frustrante porque esto es fútbol. Han merecido el replay, No estoy seguro de si pueden jugar de esta forma en casa, quizá sí. Nosotros hemos intentado cosas hoy y quizá lo volveremos a hacer, veremos”. El partido, que le pareció aburrido, ha obtenido una lectura positiva del técnico Red: “Estoy realmente feliz de que la afición no dejó de animar después del minuto 60. Sé que no fue el partido más excitante”.

Los jugadores que arrancaron el encuentro para el Liverpool configuraron el equipo con una media de edad más joven de la temporada. Pese a eso, el entrenador alemán no lo vio como un problema: “No creo que la alineación fuera un error, pero soy 100% responsable. No tengo problema con ello. Siempre elijo las alineaciones para ganar el partido. Tenemos una temporada larga. Los chicos necesitan esta experiencia y ahora la tienen. Para cada jugador de los que se quedó fuera había una razón para que no estuviera en el campo. No pensamos ni un segundo sobre la edad”.

Pese a todo, una de las grandes novedades del Liverpool era Joe Gomez, que junto a Sheyi Ojo regresaban al estadio del Liverpool tras sus respectivas lesiones. El central inglés le ha gustado especialmente a Klopp: “Es una de las cosas positivas de hoy. Lo hizo bien, tiene un talento increíble, no hay duda. Tuvo algunas luchas físicas, pero no fue el partido más difícil de su vida”.