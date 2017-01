Un gigante dejó muchas dudas

Google Plus

MARCADOR: no hubo goles

Liverpool: Karius, Moreno,Leiva, Gomez,Arnold, Ejaria (Lallana, min. 75), Steward, Can (Sturridge, min. 63), Woodburn (Firmino, min. 75),Origi, Ojo

Liverpool anhelaba ratificar su favoritismo en la Copa FA, extender su invicto y brindarle una nueva alegría a sus fanáticos. Los “Reds” son el equipo con mejor juego colectivo en la presente temporada.

Dominación táctica absoluta

El encuentro empezó intenso por parte de los "Reds", se asociaban, buscaban constantemente el área rival. Mientras que los peregrinos no han generado ninguna ocasión tampoco dieron pistas sobre su estilo de juego.

A los tres minutos, Liverpool dominaba las acciones con pases de primer nivel. Lucas Leiva, Emre Can , Alberto Moreno y Divock Origi fueron los más activos. El modesto Plymouth no exhibió todo su potencial.

El encuentro por momentos se equilibró, aunque no hubo mucha intensidad en ambas áreas. Los “Reds” anhelaban ratificar su favoritismo en todas las competiciones de la presente temporada.

A los nueve minutos, Liverpool tuvo su primera llegada al arco rival aunque se notaba que el equipo estaba impreciso en definición. Los peregrinos no pasaban del mediocampo hacia adelante y quedaban expuestos en cada ataque.

Foto: Liverpool

Las diferencias entre ambos conjuntos eran evidentes, los “Reds” asumieron el protagonismo y era cuestión de tiempo para anotará el primer gol del encuentro. Plymouth sufrió mucho, no encontró la forma para responder con argumentos futbolísticos y apenas tuvo algunos chispazos.

A los 19 minutos, Emre Can se perfiló y su remató salió desviado. Liverpool estaba al acecho y el desarrollo del encuentro no cambió. Plymouth afrontaba serios problemas, no elaboró juego y peor aún se defendió con seis jugadores.

Los peregrinos estaban sin rumbo, ni capacidad de reacción y acumulaba demasiados jugadores para anular los constantes ataques de los “Reds”. Jurgen Klopp apostó por darle más rodaje a un equipo más joven.

A los 28 minutos, Liverpool insistió constantemente por las bandas y en cada acción estaban imparables, Plymouth no remató a puerta y le ganaban el balón a espaldas de sus últimas dos líneas.

A falta de 13 minutos para que finalice el primer tiempo, alguno de los dos tendrá que animarse a arriesgar un poco más para poder adjudicarse con la victoria. Los peregrinos no pudieron plasmar su mejor rendimiento colectivo.

Plymouth nunca supo cómo volver a encaminarse en el encuentro, Liverpool lo sometió a placer y generó una ocasión clarísima de contragolpe. Un partido muy electrizante de principio a fin.

Foto: Liverpool

Muchas imprecisiones en definición

En el complemento la tónica del encuentro varió, Liverpool entró más decidido y esperaba capitalizar las ocasiones claves que generará. Plymouth mejoró, se asociaba, generaba faltas a favor aunque le faltaba rematar a puerta.

A los 48 minutos, los “Reds” cedieron el protagonismo en Anflied y le costó recuperar aquel juego directo del primer tiempo. Liverpool recuperó la memoria, volvió a enfocarse en el encuentro.

Los peregrinos equilibraron el encuentro, el empate sin goles continuaba siendo dudoso. Mientras que los “Reds” fueron dominadores absolutos tácticamente y no lo reflejó en el resultado.

A los 56 minutos, Ovie Ejaria estuvo sólo en el área rival y remató incómodo. Liverpool buscaba romper la igualdad por todas las vías y ninguna resultó. Un partido trabado, con pocos espacios y muy parejo.

Plymouth pese a sus limitaciones supo complicarle las cosas al conjunto local, se concentró más y remató a puerta. Los peregrinos dejaban una mejor impresión en comparación al primer tiempo.

Ovie Ejaria y Daniel Sturrigde fueron los jugadores más desequilibrantes de los “Reds” en esta segunda parte. A falta de 20 minutos para que finalice el partido, la incertidumbre seguía en pie.

Liverpool estaba ansioso y se notó en cada ocasión que generó, el rendimiento colectivo fue impecable y las individualidades sobresalientes. Jurgen Klopp cambió la estrategia y combinó juventud con experiencia.

Foto: Liverpool

Los jugadores más experimentados de los “Reds” también se mostroban muy activos, la desesperación por ponerse al frente podría jugarle una mala pasada. Plymouth, el modesto rival de cuarta división que por momentos le jugó de igual a igual a uno de los gigantes históricos del fútbol inglés. Fue un partido muy entretenido, Liverpool se mantiene invicto. La repetición se jugará el miércoles 18 de enero en Home Park.