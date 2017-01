Adams: "Tres equipos han empatado en Anfield y el Plymouth es uno de ellos"

Derek Adams durante el partido en Anfield. | Foto: www.pafc.co.uk

Si había un hombre contento en Anfield el pasado domingo, ese era Derek Adams. El entrenador del Plymouth Argyle logró arañar un empate ante el Liverpool y se llevó la eliminatoria al replay en Home Park. El sistema que planteó el entrenador de los Pilgrims para medirse al segundo clasificado de la Premier League obtuvo su premio: “Podrían haber tenido el 90% de la posesión si quisieran. El plan para el partido era no permitirles marcar y es lo que hicimos. Hay solo tres equipos que han venido a Anfield y empataron en los últimos tiempos y el Plymouth Argyle es uno de ellos”.

El técnico visitante ayer en Liverpool, sabedor de la diferencia de calidad entre los dos clubes, preparó una estrategia defensiva que resultó muy efectiva: “Hemos trabajado extremadamente duro. Debíamos negarles el espacio y no les permitimos tener espacio. Dejamos que tuvieran el balón y lo movieran, pero no pudieron abrir nuestra defensa. Fuimos muy buenos defensivamente”.

Su plantilla respondió como debía hacerlo en una cita tan importante para el club: “Sería ingenuo como entrenador pensar que puedes venir a Anfield y ganar a jugadores de primera clase. Desde mi punto de vista, hemos trabajado en ello y los jugadores lo hicieron realmente bien. Somos un equipo de League Two, ellos son un equipo de Premier League. Tienen jugadores que cuestan muchas libras, tienen jugadores que jugaron a nivel internación, han tenido suficiente calidad en el campo para ganar al Plymouth”.

Sin embargo, Adams ha querido ser justo con su equipo y resaltar las buenas sensaciones que le ha transmitido: “Pero a veces, encuentras un rival que es obstinado, que tiene una buena ética de trabajo, que tiene buenas piernas y que puede tener el balón algunas veces. El resultado te dirá que nos adaptamos bien porque los limitamos en muchas ocasiones en el partido”. Otro de los hechos que quiso señalar el entrenador fue la poca presencia ofensiva que mostró el Liverpool de cara a puerta en un partido en que era superior: “Tuvieron mucha posesión pero, ¿han tenido muchos tiros a portería? La respuesta para mi es no, no he visto muchos. Y eso da crédito a nuestros jugadores. Eso fue por la actuación del equipo. Tuvimos 13 jugadores jugando hoy y todos merecen un gran crédito porque este no es un sitio fácil donde jugar”.

Derek Adams también ha negado las acusaciones de Klopp que decían que la actitud del Plymouth era empatar para forzar un replay: “El único propósito de hoy era intentar ganar el partido, pero si no podíamos, teníamos que llevarlos a Home Park. El Liverpool es un muy buen equipo, ¿harán cambios para el próximo partido? No estoy seguro”.

Pero el objetivo de esta eliminatoria sigue siendo colarse en la cuarta ronda y así lo sabe el entrenador, que comentó que deberán abrirse un poco más en el próximo partido para superar a los Reds. En casa contarán también con la Green Army, los aficionados del Plymouth que se desplazaron hasta Anfield: “La atmósfera que crearon para nosotros fue excelente y se merecen el día de hoy aquí. Volvemos a Home Park y buscaremos superar al Liverpool”.

Sin duda, la peor noticia para el Plymouth fue la grave lesión de Gary Miller. El lateral derecho tuvo que ser sustituido: “Es posible que tenga roto el tobillo y dañado el ligamento. Ha ido al hospital para hacerse una radiografía y esperaremos para ver de qué lesión se trata. Saltó a por un balón aéreo y al caer se torció el tobillo”.