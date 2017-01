Klopp, sobre Coutinho: "Puede tener minutos, pero depende de cómo vaya el partido"

Coutinho en un entrenamiento con el equipo. | Foto: www.liverpoolfc.com

En las semifinales de la EFL Cup, el Liverpool deberá demostrar que su comienzo de 2017 no está siendo tan irregular como dicen sus números. Los de Klopp visitarán al Southampton en la ida y el técnico tiene bastante claro lo que debe hacer su plantilla. En la portería, el alemán parece que contará de nuevo con Loris Karius, como hiciera ante el Plymouth Argyle el pasado domingo: “No es un decisión final, pero está casi decidido que Loris jugará de nuevo. Tiene sentido, está claro, en respuesta a los entrenamientos. Pero no estoy seguro”.

También ha comentado la alineación que presentó en FA Cup. Los elegidos no fueron capaces de marcar ante un equipo de League Two, pero el técnico le resta importancia: “Estaba claro antes del partido, si ganas, es maravilloso haber tenido a la alineación más joven. Ese fue el equipo que deberíamos haber elegido. Podría explicar cada decisión, no quiero, pero podría. Hicimos los cambios ayer por diferentes razones. Creo que no había alternativas reales para esta alineación en este momento. Pregunté en el vestuario esta mañana: ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Y dijeron: ‘Al 100%, sí’. No espero perfección, pero tengo las expectativas más altas por los entrenamientos”.

En esa alineación podrá estar el hombre más esperado de la plantilla. Tras estar más de un mes lesionado, Philippe Coutinho volverá a la lista del Liverpool para medirse al Southampton: “Creo que Phil está en forma suficiente para empezar a ser parte del equipo. Eso significa que podría tener minutos, cuántos no lo sé. Depende del partido, claro. Está en buen camino”. El brasileño, que sufrió una lesión ante el Sunderland, ha sido una baja sensible para los Reds durante el periodo navideño: “Fueron seis o siete semanas, demasiado tiempo fuera. Y él necesita minutos en entrenamientos, especialmente, pero después también minutos en partidos, lo antes posible. Veremos cómo lo hacemos, no hay una decisión final tomada por ahora”.

Los pronósticos dijeron que el jugador del Liverpool estaría listo para la última jornada del año, pero finalmente será la EFL donde regrese el ‘10’: “Hoy fue la tercera sesión completa que hizo con el equipo, mañana debería ser la cuarta. No son muchas, pero para empezar a entrar en el equipo, creo que es suficiente”.

Otros de los hombres lesionados son Jordan Henderson, James Milner y Joel Matip, que se han perdido las últimas fechas del club tanto el Premier League como en FA Cup: “Todo está bien. No hay nuevas lesiones, y el resto del equipo está de vuelta. ¿Cómo de cerca de volver? Es diferente cada uno. Joel está dando los primeros pasos en entrenamientos con el equipo. Millie no tiene más problemas. Hendo está en buen camino, porque es un chico muy fuerte mentalmente. Sigue existiendo dolor, creo, pro está haciéndolo bien. Veremos qué podemos hacer con él. Esperamos que el jueves entrene con el resto de la plantilla”.

Algunos jugadores del equipo, además de los lesionados, necesitaron descanso en FA Cup para poder estar con el resto de los jugadores en el futuro. Así lo explicó su entrenador, Jürgen Klopp: “Clyney está cerca de haber jugado todos los minutos, Adam (Lallana) jugó siempre cuando estuvo bien pero se lesionó, lo mismo que Gini. Esa fue la decisión para la alineación de ayer y así será para el próximo partido”.

Esta ronda de EFL es decisiva para comprobar si los Reds de verdad buscarán hacerse con el trofeo. El técnico le da la importancia que merece: “Ambos partidos son muy importantes (FA Cup y EFL Cup). No hay diferencia a la hora de juzgarlos. El miércoles, el mejor equipo que pueda alinear, será el que jugará. Así son las cosas. Cuanto más avanzas en la Copa, es el torneo más importante”.

Sin embargo, el clásico del fútbol inglés se disputa el próximo fin de semana, por lo que Klopp tendrá que cuidar a sus jugadores para que estén listos en Old Trafford: “Depende de quién esté disponible y quién puede alinear. No depende de la juventud, depende de qué equipo tiene más sentido por la situación individual de cada jugador. El partido contra el United no es posible con uno o dos jugadores que no están al 100% en ese momento”. Ese será el tercer encuentro de Premier League en que Klopp dirija al Liverpool frente al Manchester United: “Es un partido como contra el Everton. Puedes sacarlo de la temporada y seguirá siendo un partido especial. No importa cuando sea ni cuál es la diferencia de puntos, es un derbi y necesitas estar listo para esto. Estaremos listos, pero primero tenemos que jugar en Southampton”.

Este choque en el St. Mary’s Stadium revivirá lo que se vio en el partido de Premier League. En ese enfrentamiento, el Liverpool no pudo marcar para llevarse los tres puntos. Esta vez, Klopp espera que sea distinto, al menos en cuanto a la intensidad: “Si quieres hablar sobre la intensidad, el Southampton tuvo más que nosotros. Esta vez tenemos que ir allí, es el partido de ida, ellos son ambiciosos en este torneo. Es propio de una final en Wembley. No tienes muchas ventajas en una eliminatoria a doble partido. Si me hubieran preguntado antes, diría jugar primero fuera y decidir en casa”.

En la otra eliminatoria se encuentra el Manchester United. Si Liverpool y los Red Devils alcanzaran la final, se viviría un nuevo clásico del fútbol inglés, esta vez en Wembley: “Alguna gente cree que un United-Liverpool sería una buena final, pero hay otra eliminatoria que jugar. Espero que la final no sea un Hull-Southampton”.