Warnock: "Me costó levantarme de la cama para venir a este partido de FA Cup"

Warnock dando instrucciones durante el partido. Foto: PA

La FA Cup es la competición más antigua del mundo y la que con más tradición y respeto se vive en Inglaterra, aunque no es oro todo lo que reluce.

Muchos equipos se encuentran inmersos en una lucha por la supervivencia en su división correspondiente en liga dejando estos torneos coperos para los menos habituales. Además en las islas los meses de diciembre y enero están plagados de muchos partidos en poco espacio de tiempo lo que inevitablemente supone un aumento en las lesiones, por lo que sus técnicos prefieren en ocsaiones competir con suplentes.

"Vinieron 1000 más de los que esperaba" El Cardiff City-Fulham de este pasado domingo terminó con 1-2 para los londinenses y muchos de los menos habituales sobre el terreno de juego a las 11:30 de la mañana en un duelo que además era televisado en Gales. Apenas 5200 espectadores se dieron cita en el Cardiff City Stadium, algo que no sorprendió en absoluto a Neil Warnock que se mostró muy crítico con la Federación y las televisiones y muy poco con sus futbolistas. "No creo que sea solo el horario de las 11:30, es en muchas ocasiones toda la FA Cup. A mí me ha costado levantarme de la cama para venir y no tenía demasiadas ganas de sacar este once al terreno de juego. Sabía que habría pocos aficionados en el estadio y esperaba que todos entendiesen nuestra postura, y creo que lo han hecho", explicó el siempre polémico técnico. "Si miras nuestro último partido en casa ante el Aston Villa, con más de 20000 seguidores y el ambiente que hubo además de nuestra manera de jugar, te das cuenta que este partido era un paso atrás para todos", analizó.

Escena del partido con las gradas prácticamente vacías. Foto: PA

"En estos momentos esta competición es así, la gente tiene otras prioridades y es triste. Hasta que no den plaza de Champions League al ganador te vas a encontrar con esto en muchos y equipos de la parte baja de la tabla en la Premier League. En estos momentos el partido del Bristol City es el más importante para nosotros porque no podemos permitirnos descender de Championship", se justificó el técnico.

"Hasta que no otorguen plaza de Champions League por ganar, a muchos no les va a importar" " El Brighton hizo once cambios en su equipo respecto a la semana pasada, pero como han ganado nadie habla del tema. Salió todo más o menos como me esperaba, incluso siendo pesimistas. Hicimos cinco cambios y no quería arriesgar a nadie porque algunos tenían pequeños esguinces y Gunnarsson por ejemplo no había tenido un descanso desde que eliminase a Inglaterra el verano pasado en la Eurocopa, así que ahora está de vacaciones en la playa en Dubai. Zohore tuvo un golpe en el entrenamiento y con un partido clave este fin de semana no podíamos jugárnosla", recordó ante la prensa.

Gary Lineker, comentarista de la BBC y encargado de comentar la misma tarde el Tottenham-Aston Villa realizó unas declaraciones sin mala intención que sin embargo levantaron mucha polémica. "Madre mía, si parecía un encuentro disputado a puerta cerrada. ¡No había prácticamente nadie viendo el partido!", dijo con sorpresa. Muchos le recordaron que su cadena fue la encargada de elegir esa terrible franja horaria (domingo a las 11:30 de la mañana) para retransmitirlo por la tele en un gélido día galés, y tuvo que pedir perdón para reconocer que había sido una broma inofensiva. En Inglaterra no se juega con la FA Cup (algunos al menos, no con los titulares).